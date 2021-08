Non è l’Arena, trasmissione ideata, condotta e portata al successo dal giornalista Massimo Giletti e che va in onda su La7, l’emittente tv dell’imprenditore Urbano Cairo, cambia giorno di programmazione. Solitamente eravamo abituati a vedere in tv il salotto televisivo di Massimo Giletti la domenica sera, la nuova programmazione di La7 prevede per Non è l’Arena un collocamento durante la settimana diverso dal solito. Vediamo quindi in quale giorno della settimana andrà in onda la trasmissione di Massimo Giletti.

Non è l’Arena cambia giorno: quando va in onda

Nella nuova programmazione di La7, la trasmissione Non è l’Arena subirà uno spostamento al mercoledì sera alle 21.30, dopo Otto e Mezzo condotto da Lilli Gruber. Lo spostamento comporterà un ridimensionamento della durata del programma, Non è l’Arena, a quanto pare perderà quasi un’ora di messa in onda.

L’editore Urbano Cairo, proprietario dell’emittente televisiva, ha dato l’ok per lo spostamento della trasmissione ideata e condotta da Massimo Giletti. Ma vediamo quali sono stati i motivi del cambio di programmazione di una delle trasmissioni di punta della rete del Gruppo Cairo.

I motivi dello spostamento

La proposta di spostare Non è l’Arena dalla domenica sera al mercoledì è stata avanzata proprio da Massimo Giletti. L’editore avrebbe preferito lascare il programma la domenica sera, ma Giletti, che vuole dare un’impostazione ancora più forte e più vicina a quella di “Report”, con una formula sempre vicina a quella dell’inchiesta giornalistica, avrebbe chiesto un rafforzamento del budget e della squadra di lavoro. L’editore ha deciso di assecondare le volontà del conduttore spostando la trasmissione di Giletti al mercoledì sera.

Massimo Giletti e la sua Non è l’Arena restano a La7

La decisione di spostare Non è l’Arena al mercoledì assecondando le volto del conduttore, toglie ogni dubbio sul destino televisivo di Massimo Giletti. Per diverse settimane le voci che circolavano, volevano un Massimo Giletti lontano da La7 e vicino ad un ritorno in Rai.

In questi giorni invece per il conduttore arriva la conferma del contratto con La7. Nei prossimi giorni infatti il giornalista e conduttore incontrerà i vertici di La7 per firmare del nuovo contratto che sancirà il nuovo percorso di Non è l’Arena.