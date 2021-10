Durante la puntata di Non è l’Arena, andata in onda ieri in prima serata su La7 è andata in scena la rissa tra Fabrizio Corona e il giornalista Luca Telese. Per calmare gli animi dei due ospiti è stato necessario l’intervento del conduttore Massimo Giletti. Ma vediamo come sono andate le cose tra i due litiganti.

Non è l’arena, Fabrizio Corona litiga con Luca Telese: interviene Massimo Giletti

Il giornalista Luca Telese ospite a Non è l’Arena, il salotto tv di La7 condotto da Massimo Giletti, interviene sul caso Fabrizio Corona definendo l’ex re dei paparazzi come: “Una persona malata”. L’intervento del giornalista avviene dopo che Corona ha ricordato la terribile esperienza in un bagno dell’ospedale psichiatrico dov’era stato portato a causa della resistenza ai pubblici ufficiali: “Mi stavo mangiando il braccio, come un cannibale” – dice Corona durante il suo discorso.

Le parole del giornalista e l’essere definito come “Malato”, scatenano la rabbia di Fabrizio Corona. Telese rincara la dose dicendo: “Non è in sé, lui stesso lo ha ammesso, questo è il fermo di una persona malata”. Corona scuota il capo dicendo: “Ma non è vero dai…”. Telese continua ad argomentare la sua tesi: “Allora devi chiedere scusa. Insulti e ingiuri i magistrati di sorveglianza…”.

È in quel preciso istante che la rabbia di Fabrizio esplode: “Io odio questi giornalisti italiani di oggi, politicamente corretti. Puoi giusto scrivere per Tpi, il giornale dei figli dei ricchi che non dà una notizia da anni, è il nulla del giornale”.

Massimo Giletti interviene e blocca la lite tra Corona e Telese

La situazione sembra degenerare tanto che interviene Massimo Giletti che interrompe bruscamente Fabrizio Corona: “Questa è l’ennesima dimostrazione che non puoi stare qua. Se fai così non fai bene a te stesso, se uno ha una posizione diversa la devi rispettare”.

Non è l’Arena, Giletti: “Fabrizio se continui così ti devo far uscire”

Telese inizia a borbottare, tanto che Massimo Giletti gli chiede di non peggiorare la situazione. Sulla questione interviene poi Alfonso Sabella ma Giletti ribadisce: “Fabrizio se continui così ti devo chiedere di uscire”. Il direttore di Libero Alessandro Sallusti non può non intervenire sulla questione, e dice: “Io conosco Corona è una persona lucidissima. Ma la telecamera…”.

Il Video di Fabrizio Corona da Giletti