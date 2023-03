Al centro della puntata di Non è l’Arena che andrà in onda in prima serata (inizio 21.15) su La7 Domenica 19 Marzo, ci sarà, ancora una volta, la mafia e tutto quell’oscuro e spesso impenetrabile mondo che le ruota attorno. Il conduttore Massimo Giletti si occuperà principalmente di Matteo Messina Denaro, lo storico boss arrestato e incarcerato due mesi fa. Qualcuno degli ospiti intervistati è destinato a far discutere, come spesso avviene per questo talk che rappresenta uno dei programmi di punta della rete di Cairo: ecco le anticipazioni.

Non è l’Arena puntata Domenica 19 Marzo 2023: il tema centrale è la mafia

Da diverso tempo Massimo Giletti si occupa di mafia a 360° e la tendenza si è acuita, come prevedibile, dopo il clamoroso arresto di Matteo Messina Denaro. Anche in questa puntata torna la donna diventata amica del boss durante il comune percorso ospedaliero di lotta al cancro.

I due sono diventati amici e si sono scambiati telefonate e messaggi, ma la signora ribadisce con fermezza di aver sempre ignorato la vera identità di chi aveva di fronte, avendolo conosciuto sotto il falso nome di Andrea Bonafede. Per stasera si annunciano nuove e clamorose rivelazioni sulla lunga latitanza del capo mafioso.

Ma Non è l’Arena non si ferma qui e si occupa ancora una volta della maestra Laura Bonafede, oggi indagata con l’accusa di aver nascosto la latitanza di Messina Denaro. Lei stessa appartiene a quel mondo, essendo figlia del boss Bonafede e moglie del boss Gentile. E ancora, Gaspare Mutolo sarà un altro degli ospiti della serata. Insomma, si preannuncia un appuntamento carico di informazioni, probabilmente destinato a far discutere anche fuori dagli studi televisivi.

Gli ospiti della serata

Non mancheranno altri ospiti ed opinionisti ad affiancare il conduttore in trasmissione. Prevista un’intervista a Marco Travaglio, direttore de Il Fatto Quotidiano, e la presenza, per molti ormai praticamente fissa, dei giornalisti Sandra Amurri, Luca Telese e Massimo Russo.