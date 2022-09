Non è L’Arena 2022 quando torna in tv? Massimo Giletti è pronto a riaccendere lo studio di La7 per nuove inchieste legate all’attualità politica e non solo. Tanti i temi da trattare, soprattutto in attesa delle nuove elezioni. Tante le problematiche da portare in primo piano. Ecco tutte le ultime news.

Non è L’Arena 2022 sta per tornare in onda. Massimo Giletti ha terminato le vacanze ed pronto per una nuova stagione dell’amatissimo programma di La7, la rete di Urbano Cairo. Per i telespettatori che non si perdono nemmeno un dibattito politico o una inchiesta l’attesa è ormai terminata. Domenica 11 settembre, dalle 21.15, si accenderanno nuovamente le telecamere e riflettori dello studio della trasmissione.

Quali i temi? Sicuramente verrà dedicato ampio spazio all’attualità, agli approfondimenti e alle inchieste per guardare da vicino il mondo di oggi e provare a raccontarlo sotto ogni punto di vista.

Cosa accadrà in studio? Cosa succederà nella prima puntata? Presto per dirlo. La vecchia stagione si è conclusa al centro delle polemiche e delle liti, ma con ottimi ascolti. Eppure Giletti ha terminato il programma ricevendo forti critiche da colleghi illustri. Li vedremo tutti ospiti? Ci saranno altri scontri?

Massimo #Giletti torna con la prima puntata di #NonelArena domenica 11 settembre alle 21.15 su @La7tv.

Attualità, approfondimenti e inchieste per guardare da vicino il mondo di oggi e provare a raccontarlo sotto ogni punto di vista, senza pregiudizi, con rigore e passione. pic.twitter.com/qBlhVGNkhl — Non è l'Arena (@nonelarena) September 3, 2022

LA7: tutti i programmi nuovamente in onda

Vacanze terminate. Tutti di nuovo al lavoro per un mese di settembre che si preannuncia piuttosto caldo tra elezioni, problemi internazionali per il Gas e il caro bollette o il caro carburanti, ma anche per i vari venti di guerra che continuano a respirarsi.

Su La7 tornano, per analizzare la situazione dell’Italia, sotto i diversi punti divista, dal 5 settembre:

Otto e mezzo di Lilli Gruber alle 20.30

L’Aria che Tira di Myrta Merlino

Tagadà con Tiziana Panella.

Gli altri ritorni: