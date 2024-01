‘Io Capitano‘ di Matteo Garrone è stato candidato come miglior film straniero agli Oscar 2024. La pellicola rientra tra i cinque film che si contenderanno l’ambita statuetta nella notte del 10 marzo. Vediamo insieme tutti i film e candidati.

Matteo Garrone con io Capitano candidato all’Oscar 2024

Nella giornata di oggi sono state ufficializzate le nomination ai prossimi Oscar 2024. A farla da padrone è il film ‘Oppenheimer‘ che conquista ben 13 nomination seguito da ‘Povere creature‘ a 11. Barbie ottiene invece 4 candidature con Margot Robbie, a sorpresa, fuori dall’elenco delle miglior attrici protagoniste. Successo per l’Italia dato che ‘Io capitano‘ di Matteo Garrone rientra tra i cinque titoli in corsa per aggiudicarsi l’Oscar come miglior film in lingua straniera. Se la dovrà vedere con Perfect Days, Society of the Snow, The Teacher’s Lounge e La zona di interesse.

Going global with this year’s nominees for International Feature Film… #Oscars pic.twitter.com/RBD8t724Qy — The Academy (@TheAcademy) January 23, 2024

Io Capitano ha già ottenuto diversi riconoscimenti. Ha partecipato in concorso alla 80ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia conquistando il Leone d’argento alla regia.

I candidati all’Oscar 2024

Miglior film: American Fiction; Anatomia di una caduta; Barbie; The Holdovers; Killers of the Flower Moon; Maestro; Oppenheimer; Past Lives; Povere creature!; La zona d’interesse

Miglior regia: Christopher Nolan — Oppenheimer; Jonathan Glazer — La zona d’interesse; Justine Triet — Anatomia di una caduta; Martin Scorsese — Killers of the Flower Moon; Yorgos Lanthimos — Povere creature!

Miglior attrice: Annette Bening — Nyad; Carey Mulligan — Maestro; Emma Stone — Povere creature!; Lily Gladstone — Killers of the Flower Moon e Sandra Hüller — Anatomia di una caduta

Miglior attore: Bradley Cooper — Maestro; Colman Doming — Rustin; Paul Giamatti — The Holdovers; Cillian Murphy — Oppenheimer; Jeffrey Wright — American Fiction

Miglior film straniero: Io capitano (Italia); Perfect Days (Giappone); La società della neve (Spagna); Das Lehrerzimmer/The Teachers’ Lounge (Germania); La zona d’interesse (Regno Unito)

Miglior attrice non protagonista: Emily Blunt — Oppenheimer; Danielle Brooks — Il colore viola; America Ferrera – Barbie; Jodie Foster — Nyad; Da’VineJoy Randolph — The Holdovers

Miglior attore non protagonista: Mark Ruffalo — Povere creature!; Robert De Niro – Killers of the Flower Moon; Robert Downey Jr. — Oppenheimer; Ryan Gosling — Barbie; Sterling K. Brown — American Fiction

Miglior fotografia: El Conde; Killers of the Flower Moon; Maestro; Oppenheimer; Povere creature!

Miglior montaggio: Anatomia di una caduta; The Holdovers; Killers of the Flower Moon; Oppenheimer; Povere creature!

Miglior sonoro: The Creator; Maestro; Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One; Oppenheimer; La zona d’interesse

Migliori costumi: Barbie; Killers of the Flower Moon; Napoleon; Oppenheimer; Povere creature!

Miglior makeup: Golda; Maestro; Oppenheimer; Povere creature!; La società della neve

Migliore colonna sonora: American Fiction; Indiana Jones e il quadrante del destino; Killers of the Flower Moon; Oppenheimer; Povere creature!

Miglior canzone: “It Never Went Away”, American Symphony; “I’m Just Ken”, Barbie; “The Fire Inside”, Flamin’ Hot; “Wahzhazhe (A Song for My People)”, Killers of the Flower Moon; “What Was I Made For?”, Barbie

Miglior sceneggiatura originale: Anatomia di una caduta; The Holdovers; Maestro; May December; Past Lives

Miglior sceneggiatura non originale: American Fiction — Cord Jefferson; Barbie — Greta Gerwig, Noah Baumbach; Oppenheimer — Christopher Nolan; Povere creature! — Tony McNamara; La zona d’interesse — Jonathan Glazer

Migliori effetti speciali: The Creator; Godzilla: Minus One; Guardians of the Galaxy Vol. 3; Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One; Napoleon

Miglior film d’animazione: Il ragazzo e l’airone; Elemental; Nimona; Robot Dreams; Spider-Man: Across the Spider-Verse

Miglior corto animato: Letter to a Pig; Ninety-Five Senses; Our Uniform; Pachyderme; War is Over! Inspired by the Music of John & Yoko

Miglior cortometraggio live-action: The After; Invincible; Knight of Fortune; Red, White and Blue; The Wonderful Story of Henry Sugar

Miglior documentario: Bobi Wine: The People’s President; The Eternal Memory; Four Daughters; To Kill a Tiger; 20 Days in Mariupol

Miglior cortometraggio documentario: The ABCs of Book Banning; The Barber of Little Rock; Island in Between; The Last Repair Shop e Nai Nai & Wai Po