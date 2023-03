Per gli appassionati della fiction “Mare Fuori”, una bella novità: in autunno su Rai2 arriva un’altra fiction Rai con lo stesso cast di Mare Fuori, che si intitola “Noi Siamo Leggenda”. Scopriamo insieme quando esce su Rai 2: trama, cast e trailer.

"Noi siamo leggenda", fiction Rai con i personaggi di "Mare Fuori"

Sono ben 4 i protagonisti di “Mare Fuori” che ritroveremo nella nuova fiction per Rai2 “Noi siamo Leggenda” diretta da Carmine Elia e che è un genere fantasy, quindi completamente diversa dalla storia di mare fuori, dove i protagonisti si trovano in un carcere minorile.

Ma chi sono i 4 protagonisti di Mare Fuori che prenderanno parte al nuovo progetto, “Noi Siamo leggenda?” Ecco i nomi:

Giacomo Giorgio che in Mare Fuori interpreta Ciro;

Di cosa parla “Noi siamo Leggenda” La nuova fiction per Rai2

Non sia hanno molte notizie certe ma sappiamo che è una fiction di genere fantasy che al centro del racconto ha degli adolescenti. Un’età piuttosto complicata dove le difficoltà della vita sembrano enormi e insormontabili. Uno spaccato di vita di alcuni ragazzi che per affrontare meglio la vita sognano di avere dei superpoteri con cui combattere le ingiustizie che li circondano o le proprie insicurezze.

Chi non ha mai sognato di risolvere qualsiasi cosa con una bacchetta magica oppure trasformarsi in un super eroe? Forse un po’ tutti, e non solo chi è un adolescente! Accettarsi, avere un gruppo coeso di amici che ti sostiene e che c’è sempre – nonostante tutto – è il sogno di tutti, o perlomeno di molti.

“Noi siamo Leggenda”: cast, numero episodi e quando in tv?

Non c’è una data certa della messa in onda della fiction, ma sappiamo che è stata girata nel 2022 e che tra post montaggio e altri dettagli tecnici dovrebbe arrivare in prime time su Rai2 il prossimo autunno 2023.

In totale saranno 12 episodi in 6 serate da 50 minuti ciascuna. Si tratta di una fiction fantasy prodotta dalla Fabula Pictures. Nel cast troviamo:

Antonia Liskova,

Antonio Gerardi,

Beatrice Vendramin,

Marta Giovannozzi,

Milena Miconi.

Con la partecipazione anche di Lino Guanciale.