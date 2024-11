Noi e… 2024 serata Unicef con Mara Venier: ospiti e quando in tv

Anche per quest’anno torna l’appuntamento con ‘Noi e…’ condotto da Mara Venier. L’evento, che unisce solidarietà e spettacolo, vedrà la presenza di molti ospiti uniti per un fine comune: aiutare i più deboli e i bambini di tutto il mondo. Vediamo insieme quando andrà in onda in tv.

Noi e… condotto da Mara Venier: ospiti e quando in tv

Ogni anno il 20 novembre l’UNICEF celebra il World Children’s Day: una giornata di azione globale per diffondere la consapevolezza sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. fatta dai bambini per i bambini. Ed è proprio in questa giornata particolare che la Rai ha deciso di mandare in onda ‘Noi e…’. L’evento di solidarietà sarà tramesso mercoledì 20 novembre 2024, alle ore 21.30, in prima serata su Rai1.

In diretta dagli studi televisivi Fabrizio Frizzi di Roma, Mara Venier condurrà la serata che vedrà la presenza di molti ospiti del mondo dello spettacolo, ambasciatori, testimonial e rappresentanti dell’agenzia delle Nazioni Unite. Musica, spettacolo e intrattenimento sono le caratteristiche di questo show che vuole divertire ma anche far riflettere.

Non mancheranno infatti i racconti e le testimonianze video delle missioni realizzate in Ucraina, in Uganda, in Costa d’Avorio, senza trascurare l’Italia con le voci di ragazze e ragazzi di Aversa e Castel Volturno. Come è possibile vedere nel promo del programma, come ospiti ci saranno Nino Frassica, Francesco Gabbani, Pierpaolo Spollon, Rovazzi, Paola & Chiara, Michele Bravi, Raoul Bova, Luca Argentero e tanti altri.

"Noi e….", una trasmissione piena di ospiti e sorprese, per aiutare i bambini, nella Giornata Mondiale dell'Infanzia #WorldChildrensDay Mercoledì #20novembre su @RaiUno

Conduce: Mara Venier #ForEveryChild pic.twitter.com/vs9kOrjvMU — UNICEF Italia (@UNICEF_Italia) November 17, 2024

Come donare

L’UNICEF da anni è vicino ai bambini e ne difende i diritti aiutandoli a crescere sani, giocare e andare a scuola. Per offrire un contributo ai bambini malnutriti e colpiti dalle emergenze, durante la trasmissione sarà possibile donare. Basterà comporre il numero solidale 45525 con un semplice SMS dal proprio telefono cellulare o con una chiamata da rete fissa. La serata si inserisce nell’ambito della settimana di raccolta fondi (18-24 novembre) autorizzata dalla Rai con il supporto di Rai per la Sostenibilità – ESG: la campagna di raccolta fondi ha l’obiettivo di curare e proteggere i bambini in tutto il mondo dalla malnutrizione e dalle emergenze.