C’è grande attesa per Noi del Rione Sanità, nuova fiction Rai tratta da una storia vera: quella di Don Antonio Loffredo, parroco del Rione Sanità di Napoli. Scopriamo insieme chi fa parte del cast, la trama e quando andrà in onda in tv.

Noi del Rione Sanità: la trama della nuova serie Rai

Carmine Recano è il protagonista di una nuova fiction Rai dal titolo ‘Noi del Rione sanità‘. L’attore interpreterà Don Giuseppe Santoro, un personaggio ispirato alla figura di Don Antonio Loffredo che nel 2006 come parroco del Rione Sanità, fondò una cooperativa sociale per aiutare gli abitanti del quartiere.

La fiction, tratta dall’omonimo libro autobiografico di padre Antonio Loffredo, andrà in onda in prima serata su Rai1 giovedì 23 ottobre 2025 alle ore 21.40. Sarà inoltre disponibile in 4K su Rai 4K, al canale 210 di Tivùsat.

Ma qual è la trama di Noi del Rione Sanità? Don Giuseppe Santoro è un prete pragmatico e visionario che dopo essere stato allontanato dal carcere di Poggioreale diventa il nuovo parroco del rione Sanità di Napoli. Qui incontra i giovani del quartiere come Massimo, figlio di un collaboratore di giustizia; Enzo, abilissimo con i numeri, e suo fratello Sante, prossimo a sposarsi. E ancora Anna e Alex, figli di un fornaio e di una madre detenuta e Mimmo, che dà una mano nell’emporio del padre. L’idea del parroco di voler creare una cooperativa sociale si scontra però con la criminalità organizzata.

Numero puntate, cast e anticipazioni prima puntata

Noi del Rione Sanità è una coproduzione Rai Fiction – MAD Entertainment – Rai Com e andrà in onda in prima serata su Rai1 in 3 puntate (per un totale di sei episodi). Ad interpretare Don Giuseppe Santoro è Carmine Recano, conosciuto per il suo ruolo del Comandante Massimo in Mare Fuori. La regia è di Luca Miniero.

Nel cast ci sono Nicole Grimaudo, Bianca Nappi, Vincenzo Nemolato, Tony Laudadio, Chiara Celotto, Giovanni Ludeno, Giampiero De Concilio. E ancora Rocco Guarino, Ludovica Nasti, Caterina Ferioli, Federico Cautiero, Federico Milanesi e Maurizio Aiello.

Anticipazioni della prima puntata del Rione Sanità del 23 ottobre:

Episodio 1 – Don Giuseppe Santoro è costretto a lasciare l’incarico al carcere di Poggioreale dopo che alcuni detenuti sono evasi nel corso di una trasferta organizzata da lui per avviare un progetto di reinserimento sociale. Il parroco viene destinato dalla Curia al rione Sanità dove trova un contesto molto difficile in cui la malavita e la dispersione scolastica impediscono qualsiasi prospettiva di riscatto per i giovani del quartiere.

Nonostante l’ostilità iniziale, Don Giuseppe comincia a muovere i primi passi nel

nuovo ambiente e a sfidare gli imperativi della Curia e le azioni criminali di Mariano, il boss del quartiere, celebrando il funerale pubblico di un ragazzo ucciso dalla malavita sul sagrato della chiesa del Monacone.

Episodio 2 – È Natale e Don Giuseppe tenta di cementare i legami della comunità attraverso l’allestimento di una scuola di teatro per i ragazzi nella chiesa dell’Immacolata. Stretto dalle difficoltà economiche alla vigilia del proprio matrimonio, Sante mente alla compagna Stella e le promette una festa da sogno, pur non potendo permettersela. Don Giuseppe ritrova la sua ex fidanzata da ragazzo, Manuela, oggi madre della piccola Matilde, ancora ferita da quell’abbandono vent’anni prima.

Intanto, tra i ragazzi le tensioni e le aspirazioni si intrecciano: Caterina resta stretta tra le aspettative del padre magistrato e il desiderio di libertà; Mimmo e Enzo, più cinici, osservano con distacco ma iniziano a lasciarsi coinvolgere; Anna e Alex oscillano tra curiosità e scetticismo. Massimo, invece, viene adescato dalle attenzioni del camorrista Mariano, che lo spinge a fargli da spia per controllare il nuovo parroco. Il rione viene però funestato da un terribile delitto: Sante viene ucciso da un colpo di pistola davanti a tutti, compresa la sua futura sposa.