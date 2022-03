Sta per arrivare su Rai1 la serie tv “Noi” con Lino Guanciale, remake italiano della serie tv americana “This is Us”. L’attore ospite all’ultimo Festival di Sanremo, aveva già anticipato questo nuovo prodotto. Vediamo qualche dettaglio in più a partire da quando verrà trasmesso in TV, la trama e il cast.

Noi, con Lino Guanciale: quando in onda, trama, cast

Il debutto della serie tv Noi, con protagonista l’amatissimo Lino Guanciale, è fissato per domenica 6 marzo 2022, con i primi due episodi. I successivi occuperanno la prima serata dell’ammiraglia Rai, ogni domenica fino al 10 aprile 2022.

I protagonisti e i personaggi di “Noi”

L’adattamento della serie tv americana “This is Us”, campione di ascolti in USA, arriva nella versione italiana, con il titolo “Noi”. Girata tra Roma, Milano, Torino e Napoli vede come protagonista Lino Guanciale che interpreta Pietro, mentre Aurora Ruffino è Rebecca. Sono una giovane coppia che cresce tre figli, interpretati da: Dario Aita, Claudia Marsicano e Livio Kone che saranno rispettivamente Claudio, Caterina e Daniele. La serie tv nel remake italiano è prodotta da Cattleya e Rai Fiction.

Noi, con Lino Guanciale e Aurora Ruffino: la trama, di cosa parla?

La storia di Noi è incentrata sulla famiglia Peirò composta dalla giovane coppia Pietro e Rebecca che si incontrano e si innamorano nella Torino degli anni ’80. Diventano genitori di tre figli, due gemelli loro e uno adottato, Claudio, Caterina e Daniele. Le vicende dei genitori Pietro e Rebecca saranno incentrate negli anni ’80, mentre la narrazione della vita dei tre fratelli avverrà negli anni successivi fino ai giorni nostri in città diverse. La serie tv è stata scritta da Sandro Petraglia, Flaminia Gressi e Michela Straniero mentre la regia è affidata a Luca Ribuoli. L’impianto narrativo di “Noi” sarà uguale all’originale e la storia quindi mette in evidenza su più piani temporali la vita dei genitori e dei figli.

Come ha dichiarato lo stesso protagonista Lino Guanciale dalle pagine di Sorrisi:

«L’originale ormai è un classico della serialità televisiva mondiale, ha una potenza universale. È un racconto con una scrittura che incrocia i piani temporali, le generazioni e tu rimani agganciato alla storia perché vuoi sapere ogni cosa: il passato, il presente e il futuro dei personaggi. Per questo è un meccanismo che parla a tutti. Nell’adattamento italiano c’è la storia delle famiglie del nostro Paese dagli Anni 80 ai giorni nostri».

“Noi” remake “This Is Us” cast completo della fiction Rai

Oltre a Lino Guanciale e Aurora Ruffino nel ruolo dei protagonisti Pietro e Rebecca troviamo:

Dario Aita

Claudia Marsicano

Daniele Livio Kone

Angela Ciaburri

Leonardo Lidi

Flavio Furno

Timothy Martin

Francesca Agostini

Liliana Fiorelli

Giordana Faggiano

Massimo Wertmüller

A distribuire “Noi” a livello internazionale è la Disney Media and Entertainment Distribution.

Noi: colonna sonora della serie tv di Rai1

Nella serie tv “Noi” la colonna sonora è molto bella. Il tema principale è il brano Mille Stelle cantato da Nada e Andrea Farri.

Poi sono presenti altre canzoni rappresentative della musica leggera nostrana. Da “La stagione dell’amore” di Battiato a “Almeno tu nell’universo” di Mia Martini arrivando Napule di Pino Daniele.

Quante puntate vedremo? Anticipazioni primi due episodi

Noi, si comporrà di 12 episodi da 50 minuti l’uno e saranno trasmessi su Rai 1 in sei prime serate. Domenica 6 marzo i primi due episodi: il primo si chiama «Il gioco della vita» in cui Pietro (Lino Guanciale) e Rebecca (Aurora Ruffino) stanno per diventare genitori; nel giorno del 34° compleanno, Daniele incontra per la prima volta il suo padre biologico. Le loro storie e quelle di altri personaggi si intrecciano in maniera sorprendente.

Il secondo episodio si intitola invece, «I fantastici 3» in cui I primi giorni con i tre bambini sono una sfida per Pietro e Rebecca. Daniele non si attacca al seno, e in generale tutti e tre dormono a ore alterne: quando uno è sveglio e piange, gli altri dormono e viceversa. Pietro cerca di mantenere la calma, anche se le incomprensioni con la moglie sono sempre più frequenti.