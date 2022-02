Noemi presenta al Festival di Sanremo 2022 la canzone Ti amo non lo so dire, canzone con cui conclude un ideale racconto di se stessa iniziato con Glicine. Lei è stata la terza sul palco dell’Ariston nella prima serata che segna il ritorno del pubblico.

Noemi, le dichiarazioni in conferenza stampa

“Questo brano racconta un altro tassello di me. Glicine parlava a me stessa, ora con questo brano invece parlo del rapportarmi con gli altri. Dopo un cambiamento è difficile trovare la connessione con le emozioni e con le persone che ami, possono nascere dei misunderstanding”, poi la frase simbolo della canzone: “Quando dici ti amo è la cosa più coraggiosa che si può dire a qualcuno”.

Noemi è una veterana ormai del Festival di Sanremo e ha solo sensazioni positive: “Mi aspetto di divertirmi e racconto un altro pezzo di me con la mia canzone. Ci vuole coraggio per portare sul palco se stessi e le proprie fragilità ma spero che il pubblico si ritrovi in quello che dico”, ricordando poi il suo podio con Sono solo parole: “Mi piacerebbe un podio tutto femminile anche quest’anno come nel 2012”.

Noemi è radiosa e una delle più fotografate, ha fatto pace con se stessa e ora sfoggia un fisico mozzafiato: “Ingrassare così tanto è stato legato a un momento di scoramento, ora mi sento più forte e la mia mente ha fatto pace con il mio corpo. Credo che la cosa più importante sia piacere a se stessi”.

Sul suo desiderio di maternità invece chiosa: “Ci vuole una riflessione e sicuramente la pandemia mi ha portato a farlo. Non è facile pensare a fare un figlio quando ci sono queste restrizioni. Ora non so se lo farò in futuro oppure se mi dedicherò ai bambini delle mie amiche come adesso”.

Intanto sicuramente Noemi ha colpito nella prima serata con un look tra i più belli ed un pezzo tra i più apprezzati scritto per lei da Mahmood. Staremo a vedere come proseguirà il suo Festival di Sanremo.