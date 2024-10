Nobody Wants This, serie tv uscita recentemente su Netflix, è attualmente in tendenza sulla piattaforma. La storia segue le vicende amorose di Joanne, una ragazza carismatica e ambiziosa che, insieme alla sorella, gestisce un podcast sulla sessualità e le relazioni sentimentali. Dopo una serie di esperienze disastrose, la sua vita affettiva subisce una svolta improvvisa quando, a una festa, incontra Noah, affascinante e sfacciato rabbino. La loro relazione, però, dovrà affrontare numerosi ostacoli.

Nobody Wants This – la recensione della serie tv firmata Netflix

Nobody Wants This è composta da 10 puntate, e grazie al grande successo di questa prima stagione, ne è già stata confermata una seconda. La serie è leggera, capace di intrattenere e divertire, affrontando al contempo temi attuali legati alle sfide moderne che due giovani possono incontrare nel costruire una relazione sana e duratura.

Inoltre, l’ebraismo e la sua comunità sono parte integrante della narrazione, con una particolare attenzione alle regole e alle tradizioni che devono essere rispettate. Joanne e Noah, infatti, provengono da mondi completamente diversi e, per far funzionare la loro relazione, dovranno trovare il modo di venirsi incontro.

Il cast “Nobody Wants This”

Il cast è uno dei grandi punti di forza di Nobody Wants This. I protagonisti sono interpretati da due volti molto noti e amati degli anni 2000: Kristen Bell, celebre per il suo ruolo in Veronica Mars, che interpreta Joanne, e Adam Brody, famoso soprattutto per il personaggio di Seth Cohen in The O.C., che veste i panni di Noah.

La chimica tra i due è evidente, e le loro intricate vicende amorose riescono a coinvolgere il pubblico, che inevitabilmente finisce per fare il tifo per loro.

A completare il cast troviamo Justine Lupe nel ruolo di Morgan, la sorella di Joanne; Timothy Simons nei panni di Sasha, fratello di Noah; Stephanie Faracy come Lynn, madre di Joanne e Morgan; Tovah Feldshuh nel ruolo di Bina Roklov, madre di Noah e Sasha; Ben-Victor è Ilan Roklov, il padre dei due ragazzi; Jackie Tohn è Esther Roklov, moglie di Sasha; Emily Arlook interpreta Rebecca, ex di Noah. Infine, Sherry Cola è Ashley, amica di Joanne e Morgan, mentre Stephen Tobolowsky interpreta il Rabbino Cohen.

Conclusioni

In conclusione, Nobody Wants This è una rom-com capace di intrattenere e appassionare fedelmente il pubblico nelle vicende dei suoi protagonisti.

Grazie ai due protagonisti molto amato dai Millennials, la serie riesce a conquistare questa generazione, avvicinando anche i più giovani con il suo tono fresco, moderno e attuale nel raccontare una storia d’amore.

Un altro aspetto interessante è l’introduzione della tematica religiosa, con un focus sulle tradizioni ebraiche, che arricchisce la narrazione.

Una visione decisamente consigliata per chi cerca una serie romantica, leggera e scorrevole, perfetta da vedere in pochi giorni e capace di coinvolgere il pubblico nel legame tra i due protagonisti.