Niveo, cantautore classe ’03 nato e cresciuto in provincia di Pistoia, ex concorrente di Amici di Maria De Filippi, torna con il nuovo singolo “Mi ami solo d’estate” (ADA/Warner Music Italy) che racconta un amore a senso unico che ogni estate si ostina a tornare e poi se ne va, tra parole non dette e la consapevolezza che tutto quello che c’è stato per lei non ha mai avuto importanza. Noi di SuperGuidaTv abbiamo intervistato Niveo e con lui abbiamo parlato di Amici, di musica e di Sanremo.

Intervista a Niveo, cantante ed ex allievo di Amici

Niveo, ‘Mi ami solo d’estate‘ è il tuo nuovo singolo. Come nasce questo brano?

“Nasce da una sfida che ho lanciato a me stesso. Volevo raccontare una storia molto particolare della mia vita e riuscire a metterla in una chiave di un pezzo da ballare, estivo. È nato tutto da una chiacchierata che ho fatto una sera col mio manager, Massimiliano Longo, dove gli ho raccontato questo evento assurdo: in pratica ogni estate mi ritrovavo a vivere una relazione con una persona che pensavo ricambiasse i miei sentimenti e poi d’inverno passava la sua vita con altre persone e non con me, dimenticandosi della mia vita. Fino a quando ritornava l’estate e ricompariva nella mia vita. Mi rivoleva e io ci ricadevo. Questo loop è durato diversi anni, però per fortuna adesso è terminato ed era l’ora di raccontarlo in questo brano”.

Cosa scatta in un cantante per scegliere di raccontare qualcosa del suo provato?

“Volevo condividere questa storia con tutte le persone che, come me, in determinate situazioni si sono sentite non all’altezza. Credo possa fare bene raccontarlo, soprattutto se poi ne nasce un pezzo ballabile ed estivo. E in più volevo anche avere una sorta di rivincita personale verso me stesso”.

Qual è la parte che più ti ha emozionato nel raccontarti?

“Bella domanda. È difficile scrivere brani così personali anche perché sono tanti anni della mia vita ed è una storia che non ero mai riuscito a tirare fuori. Mi ha emozionato essere stato capito dai co-autori che sono riusciti a tirare fuori sfaccettature del mio carattere che solitamente tengo nascoste. Su certe cose sono un po’ timido e in questo brano per la prima volta esce un po’ di sana malizia. Questo mi ha emozionato molto”.

Arrivi da Amici, cosa ricordi di quella esperienza?

Mi è rimasto tutto, mi ha cambiato la vita. Ero un artista di strada e ora sto parlando qui ad un microfono. Sono due mondi diversi. Mi sono rimaste tante insicurezze che col tempo sto combattendo ma mi ha fortificato molto il carattere. Mi ha dato la possibilità di farmi conoscere, di far ascoltare la mia musica e di raccontare la mia storia”.

Un aneddoto che ricordi con Maria de Filippi?

“Sbagliava molte volte il mio nome e mi facevo tante grandi risate. Diceva Nivèo sbagliando l’accento”.

Quando hai capito di voler fare musica?

“Io fischiettavo sempre da piccolo e i miei genitori mi chiamavano fischietto. Crescendo mi rinchiudevo in stanza e cantavo le canzoni che ascoltavo in radio e che mi piacevano. Sempre con la mia solita vergogna di esistere e di farmi ascoltare da mio fratello e dai miei genitori. Alle superiori mi sono detto ‘mi butto, farò parte della band della scuola’. Da lì in poi è stato in discesa perché ho iniziato a cantare con persone che amavano la musica e mi sono trovato in una zona di confort. Era quello che volevo fare”.

Se dovessi fare un duetto in questo momento, chi sceglieresti?

“Ho un bel ricordo del duetto che ho fatto con Angelina Mango durante Amici, il mio primo duetto cantando ‘Imagine’. Quindi direi con lei”.

Sogni Sanremo? Quale brano ti piacerebbe presentare?

“È il mio sogno più grande. Sto lavorando e mi sto proiettando su quel palco per il futuro. Vorrei portare una canzone che ho scritto io, preferisco portare tanto di me”.

Progetti futuri e dove ti ritroveremo questa estate?

“Sto lavorando al mio secondo progetto discografico che uscirà per ADA/Warner Music. Sono molto entusiasta perché già adesso ho 15 canzoni in lavorazione in studio che potenzialmente potrebbero far parte del mio album. Questa nuova direzione artistica mi sta facendo impazzire, ogni singolo che sta uscendo mi sta riempiendo di orgoglio. Non vedo l’ora di farvi ascoltare i prossimi passi di questo mio progetto. Questa estate, porterò il singolo ‘Mi ami solo d’estate’ un po’ per l’Italia tra radio, festival, live e concerti. Le date le potete trovare sui miei social”.

Che rapporto hai con il successo, ti spaventa?

“Non mi spaventa, di sicuro so che ci sono lati negativi, però è il mio sogno, ed è la conseguenza del mio sogno. Se voglio fare musica nella mia vita una delle conseguenze può essere il successo e non ne ho paura per niente, speriamo anzi”.

Intervista Video a Niveo