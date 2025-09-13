Nino D’Angelo ricorda Pino Daniele durante il suo concerto in Piazza del Plebiscito a Napoli e svela di non essere stato invitato a ‘Pino è‘. Il cantante, nonostante i 43 brani in scaletta, ha deciso di fare un fuoriprogramma intonando Napule è. Scopriamo insieme cosa ha detto.

Nino D’Angelo omaggia Pino Daniele e svela di non essere stato chiamato per Pino é

Nino D’Angelo l’11 e il 12 settembre 2025 ha tenuto un concerto a Piazza del Plebiscito a Napoli. Dopo il successo dello scorso anno allo stadio Maradona, il cantante ha deciso di portare la sua musica degli anni ‘80 in piazza. Tra una canzone ed un’altra non sono mancati momenti in cui ha lanciato messaggi di pace, avvolto anche in una bandiera della Palestina. Ma a sorpresa Nino D’Angelo si è voluto togliere anche un sassolino dalla scarpa. Come accaduto qualche anno fa, anche quest’anno non è stato invitato per ‘Pino è – Il viaggio del Musicante’. Giovedì 18 settembre molto artisti canteranno in Piazza del Plebiscito omaggiando Pino Daniele ma tra questi non ci sarà Nino d’Angelo.

“Io sono un po’ amareggiato di una cosa che tra poco si farà, una grande festa per il mio amico Pino Daniele. Tutti mi scrivono e mi chiedono io che cosa farò. Allora, voi dovete sapere che non mi hanno proprio invitato, per cui io voglio regalare con il mio amico Massimo una cosa al grande Pino che nel 2008 mi ha invitato sul palco a cantare con lui. La voglio fare questa sera che state tutti qui e che la piazza è mia. Sei grande Pino!”.

E parte Napule è con il pubblico in delirio. Poi Nino D’Angelo racconta un aneddoto che anticipa il prossimo brano in scaletta, ‘Senza giacca e cravatta‘.

“Quando cantai questa canzone a Sanremo il primo che mi telefonò fu proprio Pino perché era orgoglioso dei miei cambiamenti e ho voluto cantare Napule è prima di questo brano perché dedico a lui e a voi questa canzone”.

A Cannes per il documentario ‘Nino.18 giorni’

A Cannes presentato il suo documentario Nino D’Angelo ha anche ricordato che pochi giorni fa ha sfilato sul red carpet di Cannes insieme al figlio. È stato infatti presentato il documentario dal titolo ‘… sulla sua vita

“Quando uno parla, quando viene dal popolo, poi uno si deve riscattare tutti i giorni. Io non l’ho fatto da solo, l’ho fatto con voi, perché voi siete stati quelli là che mi avete portato su quel tappeto. E poi io ho avuto la fortuna che questo film che abbiamo portato non è una cosa normale, non è una storia che io dovevo recitare. È la mia storia raccontata a mio figlio che era il regista. Io ero doppiamente emozionato perché stare lì e rappresentare una città che ha avuto grandissimi artisti, mi sentivo una responsabilità troppo forte“.