A casa Sanremo abbiamo incontrato e intervistato l’ex concorrente del Grande Fratello Nikita Pelizon. Con lei abbiamo scambiato quattro chiacchiere sia sull’edizione del Festival della canzone italiana che dell’edizione in corso del Grande Fratello. Ecco cosa ci ha detto, senza peli sulla lingua.

Nikita Pelizon: l’intervista esclusiva

Tra i protagonisti più amati nella storia del Grande Fratello, Nikita Pelizon ha svelato cosa pensa dei cantanti a Sanremo 2025 e dell’edizione corrente del GF- dov’é in gioco la sua amica, Helena Prestes.

Sanremo non è solo musica ma é anche glamour. Sei molto emozionata per essere qui a Casa San Remo stasera ?

Si è sempre un’esperienza bellissima, San Remo è un rito italiano, seguito in tutto il mondo. Sono molto, molto curiosa di vedere tutti gli outfit, soprattutto quelli di Elodie e Rose Villan e di sentire cantare Simone Cristicchi che non sentivo da un po’. Sarà super emozionato, almeno immagino. Spero tanto che Francesca Michelin si riprenda perché con le scale non è in sintonia … .

Parlando di look hai avuto modo di osservare il red carpet di ieri perché ci sono state tante discussioni, tanti promossi e tanti bocciati. Giorgia sembrava sfilare con un abito alla Matrix e Tony Effe con il pellicciotto tutto aperto … Chi ti ha colpito di più?

Sono vegana, non guarderò mai il petto di Tony Effe. A prescindere da ciò, scherzi a parte, mi è piaciuta molto Noemi che aveva questa schiena e queste spalle super fit. Stava molto, molto bene. Giorgia è moderna, le stava molto bene anche questo look. Fedez ha colpito molto con le sue lenti particolari ed è un genio della comunicazione perché alla fine si parla sempre di lui e si muove molto bene.

Per chi fai il tifo tra i cantanti in gara? Chi è che ti piace di più?

Faccio il tifo per … sicuramente per le donne. Tra di noi bisognerebbe unirsi sempre di più. Poi spero tanto che si riprenda Angelina Mango, vincitrice dello scorso Sanremo.

Parlando di donne non posso che chiederti qualcosa sul Grande Fratello che continua e sue due figure femminili che sono tra le più chiacchierate. Helena è tornata nella casa, la vedi più serena?

Love is in the air. Helena si sta prendendo molto bene. Sta coltivando questa relazione e vedremo come andrà. Spero che Javier non porti una maschera. Che tenga veramente e seriamente a lei. Perché al Grande Fratello molto spesso la gente entra con delle maschere, si sceglie bene la strategia da portare avanti e si mette vicino al più forte. Helena in questa edizione è molto sostenuta.

Altra figura molto femminile molto chiacchierata è Shaila. E stata rimproverata anche in diretta perché lei e Lorenzo sembrano quasi non riescano a trattenersi. Su di lei che ci dici?

Sicuramente su Shaila possiamo dire che la fase ormonale è molto elevata. Non le è passata la fase da teenager.

Il video con l’intervista integrale