Viene indubbiamente ricordato come uno dei campioni per antonomasia del game-show targato Mediaset Caduta Libera e ora, Nicolò Scalfi, continua ad appassionare i suoi fedeli sostenitori. Mentre su Canale 5 vanno in onda le repliche del noto gioco tv, che vedono protagonista proprio il giovane campione, Nicolò rompe ora il silenzio sulla destinazione dell’ingente montepremi che si è aggiudicato di recente a Caduta Libera, riportando in particolare di aver fatto un gran regalo alla madre. Un dettaglio encomiabile ed emozionante per il pubblico tv.

Nicolò Scalfi campione storico in tv: il ritiro e la destinazione del montepremi

Dall’ottobre 2018 fino allo scorso luglio 2019, Nicolò Scalfi ha detenuto il primato di campione di Caduta Libera, appassionando i telespettatori di Canale 5 con la sua scalata verso il montepremi finale. Grazie al gioco intrapreso al cospetto del conduttore Gerry Scotti, Nicolò Scalfi ha raggiunto all’incirca la cifra di 760mila euro in gettoni d’oro, anche se lui non dà per certo l’esattezza della stessa. La sua è una cifra stellare, che ha riscosso gradualmente in più battute, così come svela lui stesso dopo la sua uscita di scena dalla tv.

«La prima volta è arrivato a casa il corriere, tipo pacco di Amazon, con 200 mila euro in gettoni d’oro. Ho “preso visione”, come da prassi, dopo di che potevo scegliere se incassarli materialmente, e farne ciò che volevo – fa sapere nel dettaglio sul ritiro del montepremi ottenuto in tv, oppure ricevere un bonifico”. Alla fine, il 23enne nonché aspirante giornalista sportivo ha scelto di ricevere un bonifico, il che gli ha fatto incassare una cifra del premio inferiore, perché decurtata della tassazione e del tasso di cambio.

Ma ora una domanda sorge spontanea. Come avrà speso i soldi vinti in tv il giovane campione di Caduta Libera? Così come lui stesso fa sapere, per la mamma ha pensato di regalarle una cucina nuova. E non solo. Ha pensato inoltre di concedersi un viaggio a Barcellona con gli amici, ma ha badato anche al suo futuro. Infatti ha scelto di investire una parte della somma vinta a lungo termine, per finanziare i suoi studi. Ha programmato, infine, anche di acquistare un’auto, ma che non sia necessariamente di lusso. Insomma il montepremi di Nicolò Scalfi ha una destinazione multipla e il giovane sembra avere le idee chiare su ciò che vuole