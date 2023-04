È un momento d’oro per l’inviato de Le Iene Nicolò De Devitiis che ha dimenticato l’auto aperta a Napoli e ha trovato due dipendenti dell’Abc che l’hanno richiusa per lui. A raccontare questa storia è il conduttore televisivo attraverso un video postato sul suo profilo Tik Tok.

Nicolò De Devitiis era infatti nel capoluogo partenopeo per girare alcuni servizi per la trasmissione di Italia 1 Le Iene quando per dimenticanza ha lasciato la portiera dell’auto aperta. Al suo ritorno ha trovato un bigliettino, vediamo insieme cosa c’era scritto.

Nicolò De Devitiis lascia l’auto aperta a Napoli e trova un bigliettino

Nicolò De Devitiis ha scelto i social per ringraziare i due napoletani che hanno richiuso la portiera dell’auto e salvato così il suo contenuto (ricco di materiale tecnologico). Queste le sue parole:

“Ragazzi, io sono sempre più meravigliato di questa città. È incredibile. Sono a Napoli, ho girato un servizio per le Iene e siamo stati tutto il giorno nascosti in macchina, con alcuni appostamenti, immaginate. Quando è uscita la persona che dovevamo incontrare, al volo ci siamo fiondati in mezzo alla strada per fargli delle domande e scendendo di corsa io ho chiuso male la portiera della mia macchina, lato destro. Dall’altro lato a sinistra è uscito il videomaker che ha chiuso la macchina ma non ha visto che dall’altro lato era rimasta aperta la portiera. Siamo poi riusciti a intervistare questa persona, abbiamo camminato, siamo stati con lui e avevo lasciato la portiera aperta con dentro telecamere, computer, tutto. Quando sono tornato ho trovato questo messaggio sulla macchina di due ‘netturbini’. Ci avevano visto registrare e sono rimasti là a controllarci la macchina, volevo ringraziarli… Grazie di cuore”.

Nicolò poi mostra il biglietto dove c’è scritto: “Ciao Nicolò, vi osservavamo da lontano mentre giravate il video al tassista, siete andati via lasciando la portiera posteriore destra aperta. Te l’abbiamo richiusa, siamo due tecnici dell’Abc (acquedotto di Napoli), ti abbiamo salvato (almeno speriamo). Sei un grande, continua così. Ti lascio il numero se vuoi ringraziarci”.

Chi sono i due che hanno chiuso l’auto di Nicolò De Devitiis

A chiudere l’auto sono stati due tecnici dell’Abc. La presidente Alessandra Sardo sui social ha rivolto un appello al conduttore tv:

“Nicolò De Devitiis non che cambi molto nella sostanza, ma non si è trattato di due netturbini (che sono certa avrebbero fatto lo stesso) ma di Mario Mignano e Pasquale Secondulfo, due tecnici dell’Abc Napoli, l’azienda pubblica speciale che a Napoli gestisce il sistema idrico integrato. E io da Presidente sono orgogliosa dell’onestà di questi dipendenti, e ti ringrazio per averla sottolineata pubblicamente. Mi farebbe piacere se tu potessi venire a trovarci per raccontare all’Italia intera tutte le meraviglie del nostro acquedotto, che oltre all’onestà vanta una storia centenaria e luoghi straordinari che meritano di essere conosciuti da tutti. Ti aspettiamo! Grazie per il tuo lavoro e benvenuto a Napoli”.