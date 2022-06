Nella prossima stagione televisiva Nicola Savino non sarà un volto Mediaset. Dopo aver ottenuto un alto gradimento del pubblico con Back to School su Italia1 e come opinionista dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi su Canale 5, ha deciso di affrontare nuove sfide. Scopriamo, quindi, dove lo vedremo e che tipologia di programma condurrà a partire da settembre.

Nicola Savino: “Tv8 è una rete fresca e intelligente come me”

Nicola Savino ha scelto Tv8 per intraprendere una nuova strada. La sfida è riuscire ad accompagnare e rallegrare gli italiani durante la cena. Da settembre, alle ore 20:30, su Tv8 andrà in onda un nuovo game show. Il titolo non si conosce ancora ma tutto verterà sui gusti, particolari e non scontati, di noi italiani.

La scelta di approdare su Tv8, Nicola Savino l’ha spiegata con queste parole: “Il mio sogno è sempre stato quello di sedermi a tavola con i telespettatori e accompagnarli durante la cena per poter diventare uno di famiglia. TV8 è una rete che mi assomiglia per freschezza, velocità e intelligenza. Mi ha dato questa opportunità e ad accettare ci ho messo 8 secondi”.

Cosa, invece, ha spinto Antonella d’Errico (Executive vice president programming Sky Italia) a scegliere Nicola Savino si evince da questa dichiarazione: “Siamo molto contenti di dare il benvenuto a Nicola Savino nella famiglia Sky e su TV8. Uno showman e autore poliedrico che ha fatto dell’ironia intelligente e originale la sua cifra. Siamo certi che Nicola saprà portare su TV8 questa sua inconfondibile impronta, che ricalca proprio lo spirito del canale, dinamico, moderno e innovativo. Lo aspettiamo a settembre in un nuovissimo show preserale, una sfida importante e un nuovo fondamentale tassello nel palinsesto di TV8, per continuare a offrire al pubblico un intrattenimento leggero ma mai superficiale e per tutta la famiglia, con la consueta cura Sky, a cui Nicola aggiungerà il suo apprezzatissimo tocco personale”.

Il nuovo game show di Nicola Savino sarà prodotto da Banijay Italia e i concorrenti dovranno indovinare, attraverso indagini e approfondimenti, quali sono le abitudini e le opinioni degli italiani. Sarà un viaggio particolare e misterioso tutto da indovinare.