Nick Luciani dei Cugini di Campagna è stato uno dei protagonisti dell’Isola dei Famosi 2022. Il cantante torna dall’Honduras con ben 25 chili in meno, un risultato ottenuto e sperato un po’ da tutto il gruppo, che da oltre 30 anni scrive la storia della musica italiana. Noi di SuperGuidaTv abbiamo intervistato Nick Luciani, con lui abbiamo parlato della sua esperienza all’isola, della vittoria di Nicolas Vaporidis e del rapporto con gli altri naufraghi. Con Nick erano presenti anche gli altri componenti del gruppo, e proprio con Nick e Ivano abbiamo parlato dei prossimi progetti del gruppo.

Nick Luciani, l’intervista esclusiva

Nick appena tornato dall’Isola dei Famosi, che esperienza è stata e perché ha accettato di farla?

“L’esperienza è stata fantastica, non immaginavo di arrivare alla finale. Sono partito in coppia con Silvano e la sua uscita devo dire che mi ha spiazzato molto. Dopo la sua uscita mi sono dovuto ambientare a convivere anche con gli altri naufraghi. Sull’isola ci sono tante scomodità di ogni genere”.

È la prima volta che ti hanno proposto un reality dopo il tuo ritorno nel gruppo?

“Si è la prima volta dopo che il gruppo si è riunito. In passato abbiamo fatto “La Fattoria”, ma all’epoca partirono Ivano e Silvano, noi facemmo dieci giorni poi eravamo collegati dallo studio anche con l’altro tastierista”.

Hai accettato subito o ci hai pensato un po’?

“In realtà ho accettato subito, anche se ti devo dire che non pensavo fosse così difficile. È un reality che rispetto ad altri è veramente duro. È un’esperienza che volevo vivere perchè è una grande opportunità e volevo viverla anche con Silvano. Purtroppo non è stato così per via dell’uscita di Silvano”.

Silvano è stato eliminato per una parola che ha urtato la sensibilità di qualcuno, ha avuto modo di parlare con lui, è dispiaciuto di non aver potuto continuare il suo percorso sull’isola?

“Silvano è molto dispiaciuto, lui ci teneva molto a partecipare all’Isola dei Famosi. Purtroppo c’è stato quell’episodio che ha portato alla sua esclusione”.

Visto che ha fatto un percorso comunque importante sull’Isola, se dovessero chiamarla al GFvip ci andrebbe? E un format come Ballando con le stelle o Tale e quale show?

“Certo che mi piacerebbe, anche come gruppo magari. Il Grande Fratello Vip è meno faticoso rispetto all’Isola. Anche Ballando con le stelle e Tale quale show, sono programmi che farei volentieri, magari anche con gli altri componenti del gruppo, sarebbe fantastico”.

Ritornando all’Isola, ad un certo punto ha ricevuto degli attacchi, secondo lei nei suoi confronti è stato organizzato un piano dagli altri naufraghi per farla eliminare?

“Inizialmente facevo parte del gruppo di Nicolas, i fratelli Tavassi, Carmen e suo figlio, poi mi sono accorto che alcuni comportamenti di Nicolas non mi piacevano, era un po’ arrogante si comportava da “capetto”. A quel punto ho iniziato a socializzare anche con gli altri naufraghi, come Gennaro, Licia, Ilona, Marco Cuculo. Ho notato che gli altri erano un po’ gelosi di questo mio avvicinarmi all’altro gruppo. A loro volta hanno creato un nuovo gruppo con i nuovi arrivati e mi hanno escluso. C’erano atteggiamenti che non mi piacevano come ad esempio Carmen che con le telecamere accese era in un modo mentre quando non c’erano le telecamere era diversa”.

Nicolas ha vinto l’Isola dei Famosi, secondo il suo personale parere è una vittoria meritata?

“Mah non saprei onestamente. Posso dirti che si è dato da fare nella pesca ma su altre cose no”.

Chi l’ha delusa maggiormente e chi invece per lei è stato una sorpresa in positivo?

“Gennaro mi è piaciuto molto, ha un bel carattere, con lui mi sono comportato come un fratello maggiore. Anche Marco Cucolo è un bravissimo ragazzo. I Tavassi invece mi hanno deluso. Mi hanno accusato di strategie e invece le facevano loro. Ho trovato assurda la litigata tra Nicolas ed Edoardo, dopo cinque minuti hanno fatto pace. Non era un’amicizia vera, si sono attaccati con parole forti. Mi hanno accusato di voler fare violenza a Nicolas per una frase che dissi, ma quella frase era un modo di dire quel ‘ti do’ una pista’”.

Quale naufrago secondo lei aveva un gioco ben definito e che ha fatto delle strategie?

“Estefania, io non l’ho capita onestamente, anche tutta quella questione della finta relazione con Roger. Alla fine è uscita fuori la realtà”.

Con gli altri cugini di campagna lei ha scritto la storia della musica italiana, quali progetti ci sono in cantiere? Vi piacerebbe prendere parte a Sanremo 2023 in gara o come ospiti, oppure al grande show “Arena 60 70 80 e 90”?

“Ci piacerebbe molto, poi nel 2023 festeggiamo il 50° compleanno di “Anima mia”. Vediamo, c’è in ballo con Amadeus qualcosa all’Arena di Verona, ma ancora non c’è nulla di confermato, non vogliamo sbilanciarci più di tanto. Ci piacerebbe molto festeggiare a Sanremo certo, quello sarebbe un nostro sogno”.

Ivano, l’altro componente dei Cugini di Campagna aggiunge: “L’importante è che Nick sia tornato nel gruppo e che abbia perso questi 25 chili grazie all’Isola dei Famosi, per un cantante è importante avere una buona forma fisica. C’è una cosa che vorrei dire: i nostri grandi amici Maneskin fanno le cover dei nostri vestiti e noi facciamo le cover delle loro canzoni, ed è una cosa che ci piace molto questa. Su “Arena 60 70 80 e 90″ non c’è ancora la certezza, ci piacerebbe certo anche Sanremo ma non c’è ancora nulla. Vogliamo prima vedere come evolve la situazione”.

Nick lei ha dichiarato che con la sua famiglia avete dovuto rivedere il vostro stile di vita. Un tempo poteva concedersi vetture di lusso e spesso girava con l’autista. Oggi, invece, ha dovuto riscoprire i mezzi pubblici. Ha inoltre dichiarato che si occupa della spesa, va al mercato o nei discount, dove riesco a trovare cibo a un prezzo molto più accessibile. A Pomeriggio 5 aveva anche affermato che la carriera da solista, dopo l’addio ai Cugini di Campagna, non era decollata. Si è, quindi, dovuto reinventare imparando a fare il muratore, il piastrellista, il giardiniere e l’elettricista. Si è spiegato il perché è avvento questo cambio di vita? Lei pensa di aver fatto degli errori?

“Quella storia è stata anche un po’ montata troppo. Sì, in parte è vera. C’erano persone che si erano messe in mezzo e poi hanno cercato di metterci contro approfittando della mia debolezza in quel momento. Mi sono fatto condizionare da queste persone. Ci siamo ritrovati con Ivano, quando ebbe un problema di salute, e da lì è ripartita l’idea di tornare ad essere un gruppo”.

Tornando indietro lascerebbe nuovamente il gruppo?

“Tornando indietro non lascerei il gruppo. Deciderei io e non mi farei condizionare da persone esterne”.