Come è Niccolò Centioni oggi? A Domenica Live l’attore de I Cesaroni ha parlato della sua vita attuale e di come, dopo la fiction Mediaset, tutto sia cambiato in peggio. La luce rossa della telecamera si è spenta e lui ha dovuto cercare altro per non rimanere con le mani in mano. Il giovanissimo attore, però, ha anche sottolineato di voler tornare in televisione molto presto e di sognare un nuovo ingaggio per potersi esprimere al meglio e vivere con ciò che gli piace fare.

Niccolò Centioni a Domenica Live: la nuova vita

Nello spazio dedicato ai Vip dimenticati o caduti in disgrazia, il giovanissimo Niccolò Centioni ha avuto modo di raccontare la sua storia. Dalle 14:00, su Canale 5, poco dopo l’inizio di Domenica Live, Barbara d’Urso ha dato la parola al giovane attore che, senza lamentarsi della sua condizione attuale, ha spiegato però di voler presto tornare a lavorare nel mondo dello spettacolo per fare ciò che più ama al mondo.

Diventato famoso da piccolo, grazie a ben sei stagioni de I Cesaroni e a dieci anni di lavoro all’interno della fiction Mediaset, dopo aver girato anche un film con Barbara d’Urso e Antonella Fassari, Niccolò ha raccontato di non aver trovato nessun altro lavoro.

“Pechino Express e Notti sul ghiaccio… dopo di quello il deserto. Nulla più. Nessuna chiamata da nessuna produzione. Ho cercato di arrampicarmi sugli specchi, di cercare tutte le persone possibili….“

Una nuova vita e un nuovo lavoro in Inghilterra

Niccolò ha raccontato nel salotto di Barbara d’Urso di non essersi perso d’animo e di essere volato in Inghilterra.

Non riuscendo a stare con le mani in mano, infatti, il giovane ha raggiunto il fratello in Inghilterra e si è prestato a fare anche il lavapiatti.

“Sono andato in Inghilterra perché mio fratello già lavorava. Faccio lo chef, il lavapiatti … quello che serve”.

Queste le parole di Niccolò che ha poi aggiunto di aver cercato di sfruttare la sua permanenza nel Regno Unito per imparare al meglio l’inglese.

[mds – embed id=”F309211701011C02″]