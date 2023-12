Il periodo natalizio invoglia a guardare film dolci e romantici, ma i patiti della suspense non rinunciano al brivido che soltanto i thriller sanno offrire. Nella prima serata di Mercoledì 13 Dicembre, non perdete Next, in onda su Italia Uno.

Protagonista della pellicola diretta da Lee Tamahori nel 2007, è un sempre strepitoso Nicolas Cage, che qui interpreta un personaggio “futuristico” e un po’ improbabile, ma non privo di fascino. Incuriositi? Se la risposta è sì, leggete di seguito quali sono le curiosità più interessanti da conoscere sul film.

Next: la trama in breve e il cast

Cris è un uomo che, grazie a poteri speciali che gli permettono di vedere l’immediato futuro, viene continuamente pressato da membri del governo e da scienziati desiderosi di sfruttarlo per i propri scopi. Per questo Cris scompare e si nasconde a Las Vegas, però lo trovano…

Oltre a Nicolas Cage, il cast annovera anche, fra gli altri, Julianne Moore, Jessica Biel, Thomas Kretschmann, José Zúñiga, Jim Beaver, Michael Trucco, Enzo Cilenti, Laetitia Danielle e Peter Falk.

Le curiosità sul film

Next è un film statunitense di genere thriller con connotati action del 2007 diretto da Lee Tamahori. Queste sono le curiosità più interessanti sul suo conto: