Negli anni la serialità televisiva ha sempre puntato sulle figure dei medici riuscendo a farne un vero e proprio genere in grado di appassionare milioni di telespettatori davanti alla tv e ai vari dispositivi abilitati allo streaming. Tra i classici non è possibile non citare E.R., Scrubs, Dr. House e Grey’s Anatomy. In Italia, il primo grande successo di questo genere arriva con Un Medico in Famiglia, La Dottoressa Giò e poi, di recente, Doc – Nelle tue mani. Ma c’è anche un’altra serie tv molto amata dal pubblico italiano, New Amsterdam. Di seguito, tutte le anticipazioni sulla trama, la data di messa in onda e sul cast del medical drama New Amsterdam, ambientato nell’ospedale più antico della grande Mela.

New Amsterdam 4: la quarta stagione al via su Canale 5, quando in TV

Ritorna uno dei medical drama più amati dal pubblico internazionale e italiano: New Amsterdam. Gli episodi della quarta stagione andranno in onda a partire dal 27 maggio alle ore 21:20. Oltre che su Canale 5 saranno disponibili on demand su Mediaset Infinity.

Si riaprono, quindi, le porte dell’ospedale più antico di New York. New Amsterdam appassiona il pubblico dal 2018 per un totale di 69 episodi. Ma cosa differenzia questa serie tv dal suo competitor principale?

Alla longevità di Grey’s Anatomy, New Amsterdam offre una nuova prospettiva. Non solo amori in corsia e pazienti sofferenti ma soprattutto il tentativo di porre l’attenzione sul funzionamento del sistema sanitario. E’ la politica del “Cosa posso fare?” che attrae il pubblico e lo coinvolge insieme alla caratterizzazione dei vari protagonisti della serie tv.

Nonostante il successo è stato già dichiarato dai produttori e dall’emittente americana NBC che la quinta stagione di New Amsterdam si farà ma sarà la conclusione dell’intero progetto.

New Amsterdam: trama e cast della 4° stagione

La quarta stagione di New Amsterdam riparte da come avevamo lasciato i suoi protagonisti principali: Max e Helen, finalmente insieme. Riuscirà la loro relazione a non complicare il rapporto lavorativo? Inoltre, anche Floyd e Lyn freschi di innamoramento clandestino dovranno trovare un nuovo equilibrio. Bloom, invece, avrà il compito di accogliere i nuovi specializzandi. Infine, Iggy si troverà alle prese con un mistero da risolvere.

Oltre a Ryan Enggold, nei panni del dottor Max Goodwin, nel cast troviamo anche Tyler Labine, Janet Montgomery, Freema Agyeman, Jocko Sims, Sandra Mae Frank e Michelle Forbes.

Assente invece Anupam Kher, l’attore che ha vestito i panni di Vijay Kapoor negli episodi precedenti Hernandez.