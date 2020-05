Tutti i fan della Serie tv New Amsterdam devono segnare in agenda la serata di giovedì 4 giugno 2020. Il motivo? Semplice, ritorna in corsia il dottor Max Goodwin, interpretato dall’attore Ryan Eggold che da giovedì 4 giugno, appunto, torna in prima serata su Canale 5 con gli episodi inediti della serie tv.

“New Amsterdam”: in arrivo i nuovi episodi in prima serata su canale 5

Si tratta della seconda parte della seconda stagione, che si era interrotta lo scorso gennaio a causa dell’emergenza sanitaria da covid – 19 . Le puntate inedite saranno nove e gli episodi riprenderanno esattamente da dove si erano interrotti prima del lockdown.

Prima dello stop avevamo lasciato Max, impegnato ad affrontare con la sua squadra una grave emergenza sanitaria nel carcere di Rikers. La storia riparte esattamente da quel punto con Goodwin e la dottoressa Sharpe a cui presta il volto Freema Agyeman che cercheranno di risolvere la grave situazione.

In questo nuovo capitolo della serie basata sulla storia vera del dottor Eric Manheimer ci sarà anche spazio per l’amore. Max che, ricordiamo, ha perso la moglie Georgia, incontrerà una giovane di nome Alice interpretata dall’attrice Alison Luff. Anche lei è rimasta vedova e così i due inizieranno a frequentarsi.

New Amsterdam: anticipazioni nuovi episodi

Il primo episodio che vedremo giovedì 4 giugno in prima serata su canale è “Codice argento”: Con l’ospedale chiuso dopo la fuga dei pazienti del carcere, Sharpe e Max si trovano in una situazione che potrebbe costare loro la vita. Bloom deve mettere da parte il suo dolore per aiutare un paziente. Iggy è costretto ad affrontare i problemi del suo matrimonio. A seguire, altri due episodi: “Nascosto dietro il mio sorriso” Max lotta con le difficoltà che vive un padre single; “14 anni 8 mesi 2 giorni” Al New Amsterdam viene ricoverato un ragazzo con tutti i classici sintomi dell’infarto.

Curiosità su New Amsterdam

L’ultimo episodio della stagione avrebbe dovuto essere interamente dedicato a una pandemia, ma, dopo la crisi mondiale dovuta al coronavirus, gli autori hanno deciso di cancellarlo.