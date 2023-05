New Amsterdam 5 sta per arrivare sui teleschermi italiani. Il medical drama, che per quattro stagioni ha emozionato i telespettatori regalando loro tanti colpi di scena, tornerà per svelarci l’epilogo finale. Continua a leggere e scopri tutto su date, cast, trama e numero episodi della serie tv ambientata nel più antico ospedale della Grande Mela.

New Amsterdam 5 ultima stagione: quando in tv?

Il celebre medical drama NBC ideato da David Schulner e ispirato a fatti reali tratti dai racconti del Bellevue Hospital di New York e dal volume Twelve Patients: Life and Death at Bellevue Hospital, scritto dall’ex direttore sanitario Eric Manheimer, è giunto alla sua ultima stagione. Proprio quest’ultimo – coinvolto nella serie come autore e produttore – ha realmente lavorato nel più antico ospedale di Manhattan per 15 anni con l’obiettivo di riformare le politiche ospedaliere per offrire migliori cure e assistenze a tutti i pazienti.

New Amsterdam – che ha portato nel piccolo schermo i riflessi delle scene politiche in campo sanitario del governo americano intrecciate con le vicende familiari di medici e malati – giunge alla sua ultima stagione. La notizia del rinnovo con una quinta stagione è arrivata l’11 gennaio 2020 dall’emittente statunitense NBC.

New Amsterdam 5 è stata trasmesso oltreoceano dal 20 settembre 2022 al 17 gennaio 2023, e ora si prepara a sbarcare sui teleschermi italiani.

New Amsterdam 5, quando in onda su Canale 5

Sarà ancora una volta Canale 5 a trasmettere in prima visione assoluta per l’Italia le puntate della nuova serie New Amsterdam. La rete ammiraglia Mediaset trasmetterà il ciclo finale a partire da mercoledì 7 giugno alle 21.20.

Rispetto alla consueta messa in onda del venerdì sera quindi, New Amsterdam 5 cambia giorno. Le puntate saranno rese disponibili – in concomitanza della sua messa in onda su Canale 5 – anche sulla piattaforma di video on demand Mediaset Infinity.

New Amsterdan su Netflix invece disponibile presumibilmente tra il 2024 e il 2025, quando l’opzione Mediaset per la prima visione scadrà e lo streamer potrà dare seguito ai diritti di seconda finestra acquisiti per la serie. Per sapere quando potremmo vedere New Amsterdam su Netflix dovremo attendere l’annuncio ufficiale del colosso di Los Gatos.

Trama New Amsterdam 5, anticipazioni

La serie tv con Ryan Eggold si avvia al gran finale e i tantissimi fans di New Amsterdam sono curiosi di conoscere l’epilogo delle varie vicende.

Dopo un anno piuttosto burrascoso il dottor Goodwin torna alla direzione dell’ospedale. Il medico – nel momento in cui riprende in mano le redini dell’ospedale newyorkese – si trova a dover fare i conti con alcuni problemi personali. Quelle stesse incertezze che lo hanno accompagnato alla fine della quarta stagione si ripresenteranno. Al suo fianco il medico idealista ritroverà una squadra impegnata a farsi forza e ritrovare l’ottimismo per poter vivere in modo più equilibrato la professione senza penalizzare la vita familiare. La dottoressa Bloom porterà avanti un percorso personale mentre il dottor Frome affronterà i problemi del suo matrimonio con Martin.

Lo sceneggiatore David Schulner ha anticipato che questa ultima serie New Amsterdam finirà laddove tutto è iniziato, soffermandosi sull’importanza di tornare all’energia della prima stagione. Lo sceneggiatore del medical drama ha poi proseguito assicurando ai fans che tutte le storie che in questi anni hanno entusiasmato il pubblico troveranno una degna conclusione.

Quanti sono gli episodi New Amsterdam 5?

Con 13 episodi ordinati da NBC New Amsterdam 5 si preannuncia la più corta nella storia della serie. New Amsterdam – prodotta da Universal Television, una divisione di Universal Studio Group, Pico Creek Productions e Mount Moriah – ha infatti ridotto gradualmente il numero di episodi.

Nella prima stagione – in onda nel 2018 – la serie statunitense si componeva di 22 episodi. L’anno dopo si registrò un taglio di quattro e nel 2021 la serie New Amsterdam 3 subì un ulteriore taglio, arrivando a 14 episodi. Per New Amsterdam 4 si tornò alle 22 puntate originarie, mentre l’ultima serie – che partirà tra pochi giorni su Canale 5 – avrà appena 13 episodi della durata di 45 minuti circa.

New Amsterdam 5, cast quinta stagione

Il cast principale della serie continuerà a vedere Ryan Eggold – nei panni del dottor Max Goodwin – affiancato da Janet Montgomery, Jocko Sims e Tyler Labine.

Assieme a loro ritroveremo anche Michelle Forbes – nel ruolo della dottoressa Veronica Fuentes – e l’attrice Sandra Mae Frank, che indosserà il camice della dottoressa Elizabeth Wilder.