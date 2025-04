Netflix ha in programma per il mese di Maggio 2025, caratterizzato dalla Festa della Mamma, diverse serie tv e film per tutta la famiglia. Vediamo insieme tutte le novità della piattaforma di streaming che propone alcuni titoli attesissimi dai fan e molte prime visioni.

Netflix, film e serie tv: le novità nel catalogo di maggio 2025

Tra le novità più attese del mese di maggio c’è Maschi Veri, la nuova serie in 8 episodi, con Maurizio Lastrico, Matteo Martari, Francesco Montanari e Pietro Sermonti. Ma cosa vuol dire essere ‘un maschio vero’ oggi? Netflix lo spiega attraverso i personaggi delle sue serie: “Oggi essere un maschio vero significa mettersi in discussione e trovare se stessi al di là di schemi imposti dai ruoli di genere. Elia in SKAM S5 affronta a testa alta il simbolo dell’insicurezza maschile; mentre Otis in Sex Education capisce che la popolarità non è tutto; e Noah in Nobody wants this per amore è il primo a scendere a compromessi“.

Arriva poi The Four Season che vede nel cast Steve Carell, Tina Fey, Colman Domingo e Will Forte. Mentre il 17 Maggio, il film campione d’incassi Barbie diventa disponibile sulla piattaforma.

Le serie e i film di maggio di Netflix

Vediamo insieme nel dettaglio le serie in uscita nel mese di maggio su Netflix:

The Four Season , 1 maggio

, 1 maggio L’abbaglio , 1 maggio

, 1 maggio The Northman , 7 maggio

, 7 maggio Proiettile vagante 3 , 7 maggio

, 7 maggio Blood of Zeus , stagione 3 dall’8 maggio

, stagione 3 dall’8 maggio Per sempre , 8 maggio

, 8 maggio Nonnas , 9 maggio

, 9 maggio Bad Thouhts , 13 maggio

, 13 maggio America Manhunt: Osama Bin Laden , 14 maggio

, 14 maggio Love, death & Robots volume 4 , 15 maggio

, 15 maggio Barbie , 17 maggio

, 17 maggio Maschi veri , dal 21 maggio

, dal 21 maggio Sirens , 22 maggio

, 22 maggio Big mouth, stagione 8, dal 23 maggio

Grande attesa per Tudum

Il 1 giugno, si terrà anche Tudum, l’evento globale per i fan che si terrà in diretta da Los Angeles e dove verrano rivelate novità ed esclusive entusiasmanti sui film, serie tv e giochi di Netflix in arrivo sulla piattaforma nei prossimi mesi.