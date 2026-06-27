Netflix si prepara ad uno dei mesi più caldi, quello di Luglio 2026 con diverse serie tv e film per tutta la famiglia. Vediamo insieme tutte le novità della piattaforma di streaming che propone alcuni titoli attesissimi dai fan e molte prime visioni.

Netflix, film e serie tv: le novità nel catalogo di Luglio 2026

Grande attesa per ‘Enola Holmes 3‘ con protagonista l’attrice Millie Bobby Brown, disponibile dal 1 luglio 2026 su Netflix. In questo film, la detective Enola si trova a Malta dove i preparativi per le sue nozze si scontrano con la scomparsa di Scherlock che la trascina in un caso pericoloso. Mentre il 9 luglio uscirà sulla piattaforma di streaming ‘La casa della prateria‘ adattamento ai romanzi di Laura Ingalls Wilder. La serie reboot sarà composta da 8 episodi.

Inoltre il 6 luglio sarà disponibile la puntata finale di ‘Nuova scena 3‘, in cui gli artisti che hanno superato le diverse fasi si sfideranno per vincere il premio di 100 mila euro. Per chi ha amato Heartstopper, arriva ora il capitolo finale con la storia tra Nick e Charlie: Heartstopper Forever sarà disponibile dal 17 luglio.

Le serie e i film di Luglio di Netflix

Questi i titoli (tra film, serie e documentari), disponibili su Netflix a luglio 2026.