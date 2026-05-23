Sta per arrivare l’estate e il mese di Giugno 2026 su Netflix è ricco di serie tv e film per tutta la famiglia. Vediamo insieme tutte le novità della piattaforma di streaming che propone alcuni titoli attesissimi dai fan e molte prime visioni.

Netflix, film e serie tv: le novità nel catalogo di Giugno 2026

Grande attesa per i nuovi titoli del mese di Giugno 2026 di Netflix. Tra questi c’è la commedia romantica dal titolo ‘Office Romance‘, in uscita il 5, che vede come protagonisti gli attori Jennifer Lopez and Brett Goldstein. E ancora dopo il successo della prima stagione, arriva ‘Storia della mia famiglia 2‘ con una grande new entry nel cast: Sergio Castellitto. Confermatissimi Eduardo Scarpetta, Vanessa Scalera, Massimiliano Caiazzo, e Cristiana Dell’Anna.

Dal 22 giugno sarà disponibile, ogni lunedì, una puntata di ‘Una nuova scena 3‘. Accanto a Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain si aggiunge Guè. I giudici cercheranno i nuovi talenti su Bologna, Lugano e Milano insieme a Ele A, Kid Yugi, Lazza, Neffa e Tredici Pietro. Inoltre, dopo la messa in onda sulla Rai e su Mediaset, arrivano sulla piattaforma di streaming ‘I Cesaroni – Il ritorno‘ e ‘Mare Fuori – stagione 6’.

Le serie e i film di Giugno di Netflix

Questi i titoli (tra film, serie e documentari), disponibili su Netflix a giugno 2026.

‘Rocky I-V’ , 1 giugno

, 1 giugno ‘Rocky Balboa’ , 1 giugno

, 1 giugno ‘Creed III’ , 1 giugno

, 1 giugno ‘My Hero Academia S6’ , 1 giugno

, 1 giugno ‘Come può uno scoglio’, 4 giugno

4 giugno ‘The Disaster Artist’ , 4 giugno

, 4 giugno ‘Appuntamento con l’amore’ , 4 giugno

, 4 giugno ‘The Witness’ , 4 giugno

, 4 giugno ‘The King of Queens S1-9’ , 4 giugno

, 4 giugno ‘ Office Romance ‘, 5 giugno

‘, 5 giugno ‘Fifa ’94: Il grande ritorno del Brasile’ (documentario), 7 giugno

(documentario), 7 giugno ‘ Sesame street – volume 3 ‘, 8 giugno

‘, 8 giugno ‘ Storia della mia famiglia 2 ‘, 10 giugno

‘, 10 giugno ‘Mare fuori S6’ , 10 giugno

, 10 giugno ‘Il colore delle magnolie – stagione 5’ , 11 giugno

, 11 giugno ‘American Sniper’ , 11 giugno

, 11 giugno ‘I Cesaroni – Il ritorno’ , 15 giugno

, 15 giugno ‘Fuori la verità’ , 18 giugno

, 18 giugno ‘Magic Mike XXL’, 18 giugno

18 giugno ‘Ovunque tu sia’ , 18 giugno

, 18 giugno ‘ Una nuova scena 3 ‘, 22 giugno

‘, 22 giugno ‘ La mano di Dante ‘, 24 giugno

‘, 24 giugno ‘The American Experiment’ , 24 giugno

, 24 giugno ‘Avatar, la leggenda di Aang stagione 2’ , 25 giugno

, 25 giugno ‘Little Brother’ , 26 giugno

, 26 giugno ‘Una notte al museo’ , 26 giugno

, 26 giugno ‘Una notte al museo 2 – La fuga’ , 26 giugno

, 26 giugno ‘Notte al museo – Il segreto del faraone’, 26 giugno

I consigli per l’estate

Con l’arrivo dei mesi più caldi, Netflix consiglia alcune location che hanno fatto da sfondo a serie e film come la città di Atrani presente in ‘Ripley‘, Torino in ‘La legge di Lidia Poët‘, passando per la Sicilia aristocratica de ‘Il Gattopardo‘, la Londra romantica di ‘Bridgerton‘ e la Parigi contemporanea di ladri come Lupin e Berlino, o influencer come Emily Cooper. E quella in produzione, la sesta, sarà l’ultima stagione di ‘Emily in Paris‘.