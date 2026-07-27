Netflix, tutte le uscite e le novità del mese di Agosto 2026: le serie e i film da non perdere

Da
Chiara Di Tommaso
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Netflix non va in vacanza e si prepara al mese di Agosto 2026 con diverse serie tv e film per tutta la famiglia. Vediamo insieme tutte le novità della piattaforma di streaming che propone alcuni titoli attesissimi dai fan e molte prime visioni.

Netflix, film e serie tv: le novità nel catalogo di Agosto 2026

Uno dei titoli più attesi del mese di Agosto su Netflix è la seconda parte di ‘Cent’anni di solitudine‘. La serie, tratta dai romanzi di Gabriel García Márquez, sarà divisa in due parti. La prima, con sette episodi, sarà disponibile dal 5 agosto 2026 mentre la puntata finale (sotto forma di episodio speciale) il 26 agosto 2026.

In arrivo, il 6 agosto, anche la terza stagione di ‘Uno splendido errore‘ che racconta la storia di Jackie alle prese con i fratelli Walter. Mentre il 7 agosto sarà la volta del film horror e di fantascienza ‘The Last House‘ di Louis Leterrier, con protagonisti Greta Lee e Wagner Moura. Su Netflix arriva il 24 agosto ‘Gloria!’, pellicola diretta da Margherita Vicario, al suo esordio da regista.

Le serie e i film di Agosto di Netflix

Questi i titoli (tra film e serie), disponibili su Netflix ad Agosto 2026.

  • WWE Summer slam – live event, sabato 1 e domenica 2 agosto alle 23.55 (ora italiana)
  • Final Destination 1-5 e Final Destination 3D, 1 agosto
  • Troppo azzurro, 1 agosto
  • Chicago P.D. S1-5, 1 agosto
  • Ricomincio da Taaac!, 2 agosto
  • I Tudors S1-4, 4 agosto
  • Cent’anni di solitudine 2, 5 agosto (sette episodi) e 26 agosto (puntata finale)
  • Let’s Marry Harry, 5 agosto
  • Uno splendido errore – stagione 3, 6 agosto
  • The Last House, 7 agosto
  • Ricky Gervais – Alley Cats, 7 agosto
  • The Beekeeper, 11 agosto
  • J. Edgar, 13 agosto
  • Rob Peace, 16 agosto
  • Outer banks – stagione 5, 20 agosto
  • Gloria!, 24 agosto
  • L’uomo dei sussurri, 28 agosto

I documentari

Sulla piattaforma di streaming, ad agosto, arrivano anche alcuni documentari.

  • Big Chicken: Il complotto del fast food, dal 5 agosto
  • Mourinho, 11 agosto
  • Freefall: La resa dei conti per Boeing, 19 agosto
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Chiara Di Tommaso
Giornalista professionista con oltre 15 anni di esperienza. Analizza l’evoluzione della TV e dello spettacolo con un focus particolare sui nuovi social e sulle novità introdotte dell'AI nel settore. Come video giornalista e content creator, racconta il cambiamento del panorama audiovisivo attraverso formati multimediali e linguaggi digitali.