Netflix non va in vacanza e si prepara al mese di Agosto 2026 con diverse serie tv e film per tutta la famiglia. Vediamo insieme tutte le novità della piattaforma di streaming che propone alcuni titoli attesissimi dai fan e molte prime visioni.
Netflix, film e serie tv: le novità nel catalogo di Agosto 2026
Uno dei titoli più attesi del mese di Agosto su Netflix è la seconda parte di ‘Cent’anni di solitudine‘. La serie, tratta dai romanzi di Gabriel García Márquez, sarà divisa in due parti. La prima, con sette episodi, sarà disponibile dal 5 agosto 2026 mentre la puntata finale (sotto forma di episodio speciale) il 26 agosto 2026.
In arrivo, il 6 agosto, anche la terza stagione di ‘Uno splendido errore‘ che racconta la storia di Jackie alle prese con i fratelli Walter. Mentre il 7 agosto sarà la volta del film horror e di fantascienza ‘The Last House‘ di Louis Leterrier, con protagonisti Greta Lee e Wagner Moura. Su Netflix arriva il 24 agosto ‘Gloria!’, pellicola diretta da Margherita Vicario, al suo esordio da regista.
Le serie e i film di Agosto di Netflix
Questi i titoli (tra film e serie), disponibili su Netflix ad Agosto 2026.
- WWE Summer slam – live event, sabato 1 e domenica 2 agosto alle 23.55 (ora italiana)
- Final Destination 1-5 e Final Destination 3D, 1 agosto
- Troppo azzurro, 1 agosto
- Chicago P.D. S1-5, 1 agosto
- Ricomincio da Taaac!, 2 agosto
- I Tudors S1-4, 4 agosto
- Cent’anni di solitudine 2, 5 agosto (sette episodi) e 26 agosto (puntata finale)
- Let’s Marry Harry, 5 agosto
- Uno splendido errore – stagione 3, 6 agosto
- The Last House, 7 agosto
- Ricky Gervais – Alley Cats, 7 agosto
- The Beekeeper, 11 agosto
- J. Edgar, 13 agosto
- Rob Peace, 16 agosto
- Outer banks – stagione 5, 20 agosto
- Gloria!, 24 agosto
- L’uomo dei sussurri, 28 agosto
I documentari
Sulla piattaforma di streaming, ad agosto, arrivano anche alcuni documentari.
- Big Chicken: Il complotto del fast food, dal 5 agosto
- Mourinho, 11 agosto
- Freefall: La resa dei conti per Boeing, 19 agosto