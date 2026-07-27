Netflix non va in vacanza e si prepara al mese di Agosto 2026 con diverse serie tv e film per tutta la famiglia. Vediamo insieme tutte le novità della piattaforma di streaming che propone alcuni titoli attesissimi dai fan e molte prime visioni.

Netflix, film e serie tv: le novità nel catalogo di Agosto 2026

Uno dei titoli più attesi del mese di Agosto su Netflix è la seconda parte di ‘Cent’anni di solitudine‘. La serie, tratta dai romanzi di Gabriel García Márquez, sarà divisa in due parti. La prima, con sette episodi, sarà disponibile dal 5 agosto 2026 mentre la puntata finale (sotto forma di episodio speciale) il 26 agosto 2026.

In arrivo, il 6 agosto, anche la terza stagione di ‘Uno splendido errore‘ che racconta la storia di Jackie alle prese con i fratelli Walter. Mentre il 7 agosto sarà la volta del film horror e di fantascienza ‘The Last House‘ di Louis Leterrier, con protagonisti Greta Lee e Wagner Moura. Su Netflix arriva il 24 agosto ‘Gloria!’, pellicola diretta da Margherita Vicario, al suo esordio da regista.

Le serie e i film di Agosto di Netflix

Questi i titoli (tra film e serie), disponibili su Netflix ad Agosto 2026.

WWE Summer slam – live event , sabato 1 e domenica 2 agosto alle 23.55 (ora italiana)

, sabato 1 e domenica 2 agosto alle 23.55 (ora italiana) Final Destination 1-5 e Final Destination 3D , 1 agosto

, 1 agosto Troppo azzurro , 1 agosto

, 1 agosto Chicago P.D. S1-5 , 1 agosto

, 1 agosto Ricomincio da Taaac! , 2 agosto

, 2 agosto I Tudors S1-4 , 4 agosto

, 4 agosto Cent’anni di solitudine 2 , 5 agosto (sette episodi) e 26 agosto (puntata finale)

, 5 agosto (sette episodi) e 26 agosto (puntata finale) Let’s Marry Harry , 5 agosto

, 5 agosto Uno splendido errore – stagione 3 , 6 agosto

, 6 agosto The Last House , 7 agosto

, 7 agosto Ricky Gervais – Alley Cats , 7 agosto

, 7 agosto The Beekeeper , 11 agosto

, 11 agosto J. Edgar , 13 agosto

, 13 agosto Rob Peace , 16 agosto

, 16 agosto Outer banks – stagione 5 , 20 agosto

, 20 agosto Gloria! , 24 agosto

, 24 agosto L’uomo dei sussurri, 28 agosto

I documentari

Sulla piattaforma di streaming, ad agosto, arrivano anche alcuni documentari.