Netflix ha in programma per il mese di Ottobre 2025 diverse serie tv e film per tutta la famiglia. Vediamo insieme tutte le novità della piattaforma di streaming che propone alcuni titoli attesissimi dai fan e molte prime visioni.

Netflix, film e serie tv: le novità nel catalogo di Ottobre 2025

Arriva la stagione autunnale ed è tempo di coperta sul divano, tisana calda e Netflix. Uno dei titoli più attesi del mese di ottobre è Il Mostro, diretta da Stefano Sollima. Composta da quattro episodi, la serie racconta un fatto di cronaca realmente accaduto, quello del Mostro di Firenze. Un racconto che parte dalla prima indagine con documenti, ipotesi e piste ancora oggi oggetto di dibattito, come quella “sarda”. Nel cast troviamo Marco Bullitta, Valentino Mannias, Francesca Olia, Liliana Bottone, Giacomo Fadda, Antonio Tintis e Giordano Mannu.

Sulla scia di Di4ri, arriva anche Riv4li, una serie tutta dedicata ai più giovani. Ci troviamo infatti nella Terza D della scuola media Montalcini dove vedremo gli Insiders, il cui leader è il ragazzo più popolare della scuola, Claudio (Samuele Carrino), spalleggiato dal suo migliore amico Dario (Edoardo Miulli). A sfidarli sarà la nuova arrivata, Terry (Kartika Malavasi) che formerà un nuovo gruppo, quello degli Outsider. Inoltre arriva anche la seconda stagione di Nobody wants this con Kristen Bell ed Adam Brody.

Le serie e i film di settembre di Netflix

Di4ri , dal 1 ottobre

, dal 1 ottobre L’amore è cieco (stagione 9), dal 1 ottobre

(stagione 9), dal 1 ottobre Monster – La storia di Di ed Gein , dal 3 ottobre

, dal 3 ottobre The Diplomat (stagione 3), dal 16 ottobre

(stagione 3), dal 16 ottobre Il Mostro , dal 22 ottobre

, dal 22 ottobre Nobody wants this (seconda stagione), dal 23 ottobre

(seconda stagione), dal 23 ottobre A house of dynamite , 24 ottobre

, 24 ottobre The witcher (stagione 4), dal 30 ottobre

10 anni di Netflix in Italia

Per celebrare dieci anni di Netflix in Italia, sulla piattaforma saranno presenti alcuni titoli cult come ‘Sulla mia pelle’, ‘SanPa: Luci e tenebre di San Patrignano’, ‘Il Gattopardo’, ‘La legge di Lidia Poët’; ‘Baby, Suburra – La serie’, ‘Strappare lungo i bordi’. Inoltre è possibile trovare anche gli show come ‘Nuova Scena’ e i film applauditi da pubblico e critica come ‘È stata la mano di Dio‘ e ‘Il treno dei bambini‘.