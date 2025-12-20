Gennaio 2026 su Netflix mostra un’anteprima di come sarà il nuovo anno, con tantissime serie tv e film per tutta la famiglia. Vediamo insieme tutte le novità della piattaforma di streaming che propone alcuni titoli attesissimi dai fan e molte prime visioni.

Netflix, film e serie tv: le novità nel catalogo di Gennaio 2026

Il nuovo anno inizia nel migliore dei modi con Netflix che propone ‘Un Capodanno nel sottosopra’ a tutti i suoi utenti con l’imperdibile finale di Stranger Things nella notte del 1 gennaio 2026 (alle 2 del mattino, ora italiana). Ma nel mese uscirà anche il film ‘Il Falsario’ con protagonista Pietro Castellitto.

Tratto dall’opera letteraria “Il Falsario di Stato” di Nicola Biondo e Massimo Veneziani, il film vede un cast d’eccezione: Giulia Michelini, Andrea Arcangeli, Pierluigi Gigante, Aurora Giovinazzo, con Edoardo Pesce e Claudio Santamaria.

Grande attesa poi per la quarta stagione di Bridgerton che sarà divisa in due parti: gli episodi 1-4 saranno disponibili il 29 gennaio mentre quelli da 5 a 8 il 26 febbraio. La stagione si concentrerà sul bohémien secondogenito Benedict Bridgerton (interpretato da Luke Thompson) che rifiuta di sistemarsi, nonostante le insistenti richieste della madre. Al ballo in maschera però rimarrà folgorato da una misteriosa Dama d’Argento dal volto coperto.

Non mancheranno nel mese di gennaio su Netflix i thriller come ‘Fuga‘, ‘La Sua Verità‘ e ‘I Sette Quadranti di Agatha Christie‘.

Le serie e i film di gennaio di Netflix

Stranger Things 5 , 1 gennaio (alle ore 2 del mattino)

, 1 gennaio (alle ore 2 del mattino) La sua verità , 8 gennaio

, 8 gennaio People we meet on vacation – Un amore in vacanza , 9 gennaio

, 9 gennaio I sette quadranti di Agatha Christie , 15 gennaio

, 15 gennaio The Rip – Soldi Sporchi , 16 gennaio

, 16 gennaio Il Falsario , 23 gennaio

, 23 gennaio Bridgerton stagione 4 – parte 1, 29 gennaio

I consigli di Netflix

Di seguito i consigli del mese di Netflix per quanto riguarda le serie tv:

Machos alfa: stagione 4, 9 gennaio

Star search, 20 gennaio

Wwe: la storia dietro le quinte: stagione 2, 20 gennaio

Per quanto riguarda i film: