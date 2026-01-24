Il mese di Febbraio 2026 su Netflix è ricco di serie tv e film per tutta la famiglia. Vediamo insieme tutte le novità della piattaforma di streaming che propone alcuni titoli attesissimi dai fan e molte prime visioni.
Netflix, film e serie tv: le novità nel catalogo di Febbraio 2026
La grande novità del mese di febbraio 2026 di Netflix è rappresentata dalla serie Motorvalley che vede nel cast gli attori Luca Argentero, Giulia Michelini e Caterina Forza. Motorvalley, in sei episodi, sarà disponibile dal 10 febbraio e racconta la storia di Elena, una giovane rampolla, che vuole conquistare un ruolo nell’impresa di famiglia.
Sullo sfondo, una delle gare automobilistiche più appassionanti: Il Campionato Italiano Gran Turismo (GT). Il 26 febbraio inoltre uscirà la seconda parte della quarta stagione di Bridgerton con gli episodi dal 5 all’8 (ricordiamo che la prima parte esce a fine gennaio). La serie si concentra sul bohémien secondogenito Benedict Bridgerton.
In questo mese saranno disponibili anche alcune serie di successo e film recenti come ‘Io sono Rosa Ricci‘, prequel sulla storia della protagonista di Mare Fuori e ‘La vita va così‘, film ispirato alla vera storia del pastore Ovidio Marras.
Le serie e i film di febbraio di Netflix
- En el Barro (stagione 2) – da febbraio
- La vita va così, 5 febbraio
- Avvocato di difesa – The Lincoln Lawyer Stagione 4, 5 febbraio
- La vera regina degli scacchi (documentario), 6 febbraio
- Motorvalley, 10 febbraio
- Single ma non troppo, 13 febbraio
- The night agent Stagione 3, dal 15 febbraio
- Io sono Rosa Ricci, 18 febbraio
- Les Orphelins, 20 febbraio
- Bridgerton 4 (seconda parte), dal 26 febbraio
Arriva sulla piattaforma il cinema di Wes Anderson
Dal 12 febbraio su Netflix l’universo di Wes Anderson si espande: oltre all’antologia di corti dal titolo ‘La meravigliosa storia di Henry Sugar e altre tre storie‘, arrivano i suoi precedenti capolavori. Tutti film da (ri)scoprire tra simmetrie impeccabili, colori accesi e ironia sottile:
- IL TRENO PER IL DARJEELING
- THE FRENCH DISPATCH
- GRAND BUDAPEST HOTEL
- I TENENBAUM