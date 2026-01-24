Il mese di Febbraio 2026 su Netflix è ricco di serie tv e film per tutta la famiglia. Vediamo insieme tutte le novità della piattaforma di streaming che propone alcuni titoli attesissimi dai fan e molte prime visioni.

Netflix, film e serie tv: le novità nel catalogo di Febbraio 2026

La grande novità del mese di febbraio 2026 di Netflix è rappresentata dalla serie Motorvalley che vede nel cast gli attori Luca Argentero, Giulia Michelini e Caterina Forza. Motorvalley, in sei episodi, sarà disponibile dal 10 febbraio e racconta la storia di Elena, una giovane rampolla, che vuole conquistare un ruolo nell’impresa di famiglia.

Sullo sfondo, una delle gare automobilistiche più appassionanti: Il Campionato Italiano Gran Turismo (GT). Il 26 febbraio inoltre uscirà la seconda parte della quarta stagione di Bridgerton con gli episodi dal 5 all’8 (ricordiamo che la prima parte esce a fine gennaio). La serie si concentra sul bohémien secondogenito Benedict Bridgerton.

In questo mese saranno disponibili anche alcune serie di successo e film recenti come ‘Io sono Rosa Ricci‘, prequel sulla storia della protagonista di Mare Fuori e ‘La vita va così‘, film ispirato alla vera storia del pastore Ovidio Marras.

Le serie e i film di febbraio di Netflix

En el Barro (stagione 2) – da febbraio

– da febbraio La vita va così , 5 febbraio

, 5 febbraio Avvocato di difesa – The Lincoln Lawyer Stagione 4 , 5 febbraio

, 5 febbraio La vera regina degli scacchi (documentario), 6 febbraio

(documentario), 6 febbraio Motorvalley , 10 febbraio

, 10 febbraio Single ma non troppo , 13 febbraio

, 13 febbraio The night agent Stagione 3 , dal 15 febbraio

, dal 15 febbraio Io sono Rosa Ricci , 18 febbraio

, 18 febbraio Les Orphelins , 20 febbraio

, 20 febbraio Bridgerton 4 (seconda parte), dal 26 febbraio

Arriva sulla piattaforma il cinema di Wes Anderson

Dal 12 febbraio su Netflix l’universo di Wes Anderson si espande: oltre all’antologia di corti dal titolo ‘La meravigliosa storia di Henry Sugar e altre tre storie‘, arrivano i suoi precedenti capolavori. Tutti film da (ri)scoprire tra simmetrie impeccabili, colori accesi e ironia sottile: