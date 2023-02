Per il 2023 Netflix punta sulle grandi star di Hollywood: sono in arrivo, infatti, numerosi film che hanno per protagoniste da Julia Roberts a Jennifer Lopez e Nicole Kidman. La piattaforma in streaming è pronta a sfornare film di sicuro richiamo con nomi importanti e molto amati dal pubblico. Seguiteci nella lettura e vi diremo i titoli dei film e la data di messa in onda.

Netflix film, tutte le novità del 2023: titoli e data di messa in onda

Netflix ha rilasciato una promo eccezionale per la presentazione dei nuovi film che vedremo nel corso del 2023. Nomi di richiamo come Jennifer Lopez, Julia Roberts, Jennifer Aniston e Nicole Kidman. Sono solo alcune delle star che riempiranno, nel corso del 2023, il palinsesto di Netflix con i loro nuovi film realizzati per la piattaforma in streaming.

Come sapete ormai Netflix è lanciatissimo: riscuote sempre più consensi e sono sempre di più gli attori che scelgono questa piattaforma per lanciare i film. Ma quali sono i film più importanti che vedremo nel 2023?

Netflix 2023: ecco i film più importanti in arrivo

“DA ME A TE” – 10 febbraio

Commedia romantica con Reese Witherspoon e Ashton Kutcher. Debbie e Peter sono migliori amici, nonché completi opposti. Debbie è una mamma abitudinaria di Los Angeles, Peter ha una vita frenetica a New York. Tutto cambia quando i due si scambiano casa e vita per una settimana.

LUTHER VERSO L’INFERNO – 10 marzo

Luther – Verso l’inferno, è la continuazione della premiata saga televisiva per il cinema: film diretto da Jamie Payne, che narra le avventure del detective londinese John Luther a cui presta il volto Idris Elba alla ricerca di un cruento serial killer che terrorizza Londra. I fatti che accadono sono successivi: Luther si trova in prigione tormentato per non aver catturato lo psicopatico che lo perseguita. Così decide di evadere di prigione per poterlo finalmente catturare. Nel cast del film sono presenti anche Andy Serkis, Dermot Crowley che torna nel ruolo di Martin Schenk e Cynthia Erivo.

MURDER MISTERY 2 – 31 marzo

È il sequel della commedia poliziesca che ha come protagonisti Jennifer Aniston e Adam Sandler che racconta la storia degli Spitz che lavorano duramente per tenere a galla la loro agenzia investigativa. Nonostante la coppia si dia molto da fare gli affari non vanno bene: a complicare la situazione, la sparizione del loro amico, il Mahajara interpretato da Adeel Akhtar. L’uomo viene rapito durante il suo stesso matrimonio, e la coppia lo seguirà in lungo e in largo per cercare di riscattarlo, combattendo contro un criminale sconosciuto.

THE MOTHER – 12 maggio

The Mother ha come protagonisti, Jennifer Lopez e Joseph Fiennes. Lei è una ex killer che, scontati gli anni di prigione, tenta di rifarsi una vita lontana da tutto. Si autoinfligge un isolamento spietato per sfuggire al suo passato e ai suoi aguzzini. Ha tutelato la figlia lasciandola in mani sicure per garantirle una vita lontana dai suoi problemi. Nonostante gli sforzi e le precauzioni prese qualcuno ha trovato la figlia e il cattivo di turno, Fiennes le dà la caccia. Per proteggere la figlia è costretta a venire allo scoperto e riprendere tutti i suoi vecchi talenti per proteggere qualcuno che ama.

Eccovi il Trailer ufficiale di Netflix nella presentazione di tutti i film

EXTRACTION 2 – 16 giugno

Una seconda stagione per Chris Hemsworth che ritorna a vestire i panni di Tyler Rake in Extraction 2. Scene mozzafiato, inseguimenti, lotte, rivolte sono alcuni degli ingredienti che vedremo nella seconda stagione del film dove Tyler Rake avrà il compito di salvare la famiglia di un gangster georgiano da una prigione in cui è detenuta. Azione a go go, per cui gli amanti delle scene in movimento, tra elicotteri e quant’altro non rimarranno delusi.

THEY CLONED TYRONE – 21 luglio

They Cloned Tyrone con Jamie Foxx che mescola commedia e fantascienza. Nel cast troviamo anche John Boyega e Teyonah Parris. They Cloned Tyrone racconta la storia di tre improbabili individui che si ritrovano ad avere a che fare con esperimenti segreti del governo che coinvolgono la clonazione. Tra serio e faceto il film affronta tematiche anche importanti come il razzismo e la cospirazione.

HEART OF STONE – 11 agosto

La protagonista del film è Gal Gadot: una storia di spionaggio che racconta le vicissitudini di Rachel Stone (Gadot), un agente dell’intelligence. Il film è stato descritto come “crudo e super realistico”, descrizione confermata dalla stessa Gadot: “Volevamo davvero assicurarci di mantenerlo realistico, in modo che le persone potessero percepire il dolore”. Nel cast troviamo anche la star di Bollywood, Alia Bhatt , Jamie Dornan , Sophie Okonedo , Matthias Schweighöfer , Jing Lusi e Paul Ready.

LIFT – 25 agosto

In the Lift il protagonista è Kevin Hart che interpreta un ladro di fama mondiale reclutato dall’FBI – tramite un suo vecchio amore – per una missione impossibile. Ovvero mettere a segno un colpo insieme alla sua banda durante un volo tra Londra e Zurigo. Alcune scene del film sono state girate in Italia, tra Venezia e Trieste.

DAMSEL – 13 ottobre

Il nuovo film fantasy ha come protagonisti Millie Bobby Brown e Robin Wright nel ruolo della regina cattiva. Damsel racconta la storia di una damigella che deve sposare un principe. La damigella accetta, ma scopre in seguito di essere stata scelta come sacrificio per ripagare un antico debito. Ma non solo! La damigella verrà gettata in una caverna con un drago sputafuoco e dovrà cavarsela da sola se vorrà uscirne viva.

PAIN HUSTLERS – 27 ottobre

Pain Hustlers, il film ha come protagonisti Emily Blunt e Chris Evans. Il film è basato sul libro più venduto The Hard Sell: Crime and Punishment at an Opioid Startup del giornalista Evan Hughes.

THE KILLER – 10 novembre

Si tratta del nuovo film di David Fincher, che vede protagonisti Michael Fassbender e Tilda Swinton. The Killer racconta la storia di un assassino che deve fare i conti con la sua coscienza e la sua mente. Inizia a perdere la lucidità che lo contraddistingue, arrivando lentamente alla pazzia.

A FAMILY AFFAIR – 17 novembre

Il film è una commedia comica sull’amore e ha come protagonisti Nicole Kidman e Zac Efron.

LEO – 22 novembre

LEAVE THE WORLD BEHIND – 8 dicembre

Il film prodotto da Michelle e Barack Obama con protagonista Julia Roberts. La pellicola è tratta dall’omonimo libro e segue la storia di una famiglia in vacanza a Long Island, la quale viene interrotta da due sconosciuti che portano la notizia di un misterioso blackout.

REBEL MOON – 22 dicembre

Un film molto atteso di genere fantascienza con la regia di Zack Snyder. Nel cast troviamo Sofia Boutella, Djimon Hounsou, Ed Skrein, Michiel Huisman, Bae Doona, Ray Fisher e Charlie Hunnam.

Si dice che possa essere il nuovo Star Wars, sarà vero? La storia è incentrata su una pacifica colonia ai margini della galassia che si trova minacciata dagli eserciti del tirannico reggente Balisarius. A cercare di salvare la situazione viene inviata una giovane donna di nome Kora per cercare guerrieri dai pianeti vicini per aiutarli a prendere posizione.