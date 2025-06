Ieri notte, per la prima volta in diretta globale, è andato in onda l’evento Netflix Tudum 2025 al Kia Forum di Los Angeles. Durante la serata, appuntamento attesissimo dai fan di tutto il mondo, sono state rilasciate molte informazioni su alcuni dei titoli più attesi della piattaforma. Ecco alcune delle novità più attese in arrivo prossimamente su Netflix.

Netflix Tudum: le novità in arrivo prossimamente sulla piattaforma

Netflix Tudum è uno degli eventi più attesi dell’anno per tutti gli appassionati di film e di serie tv della piattaforma. A fare da apripista allo show, le iconiche guardie rosa di Squid Game, che hanno brillato sul palco del Kia Forum con una suggestiva performance di ballo. Successivamente, sono entrati i membri del cast della serie: Lee Jung-jae (Gi-Hun), Lee Byung-hun (Front Man), Park Sung-hoon, Kang Ae-sim e Choi Seung-hyun, che hanno introdotto in esclusiva il trailer della Stagione 3 di Squid Game, disponibile dal 27 giugno 2025 solo su Netflix.

Altra novità in arrivo anche per l’universo di One Piece. Nel 2026 infatti ci sarà la stagione 2 della fortunata serie tv live action. Durante la serata, il cast, tra cui Iñaki Godoy, Mackenyu, Emily Rudd, Jacob Romero e Taz Skylar, ha condiviso un’anteprima esclusiva del prossimo capitolo, sorprendendo i fan con un primo sguardo all’amato Tony Tony Chopper, a cui dà la voce Mikaela Hoover nella sua versione originale.

Tra i titoli più attesi c’è poi Frankenstein, il film di Guillermo del Toro. Jacob Elordi, con un messaggio preregistrato, ha salutato i fan, dopodiché il regista e il cast di protagonisti, tra cui Oscar Isaac e Mia Goth sono saliti sul palco. Tra aneddoti personali e professionali, hanno mostrato uno sguardo in esclusiva al teaser trailer.

Un’altra tra le serie più amate della piattaforma è Stranger Things, pronta ad arrivare con la quinta stagione. Quest’ultimo capitolo sarà diviso in una parte 1, con gli episodi 1-4 in arrivo il 27 novembre 2025 alle 2 del mattino (ora italiana), una parte 2 con gli episodi 5-7 disponibili dal 26 dicembre 2025 alle 2 del mattino (ora italiana). L’episodio finale invece sarà disponibile dal 1° gennaio 2026 alle 2 del mattino (ora italiana). L’annuncio è stato fatto direttamente sul palco dalle star dello show Finn Wolfhard, Noah Schnapp e Caleb McLaughlin.

Infine, per concludere l’evento, la Famiglia Addams composta da Jenna Ortega, Luis Guzmán, Joanna Lumley, Fred Armisen e Isaac Ordonez, ha mostrato al pubblico i primi 6 minuti dell’attesissima seconda stagione di Mercoledì. Questo nuovo capitolo avrà una prima parte in uscita il 6 agosto e una seconda in arrivo il 3 settembre. Il cast ha poi accolto Lady Gaga sul palco, confermando ufficialmente la sua partecipazione come guest star della seconda parte della seconda stagione di Mercoledì. Il suo ruolo sarà quello di una leggendaria insegnante della Nevermore Accademy, destinata a incrociare il cammino dell’iconica protagonista.