E’ arrivato il mese di Novembre e tra le tante cose che porta con sé troviamo tante novità su Netflix. Nuove serie tv sono disponibili per essere guardate da qualsiasi parte voi siate. Vediamo tutte le novità del colosso dello streaming.

Netflix: le nuove serie tv del mese di Novembre 2021

Le serie tv sono, ormai, il miglior dopocena per la maggior parte degli italiani. Allora, scopriamo insieme qualche titolo che la piattaforma di streaming Netflix mette a disposizione proprio a partire dal mese di Novembre 2021.

Il catalogo di Neftlix, per quanto riguarda le serie tv, si arricchisce con vari generi dalla sit-com al fumetto. La più attesa, tra tutte, è la serie tv animata di Zerocalcare intitolata Strappare lungo i bordi. La serie tv è stata presentata al Festival del Cinema di Roma, in anteprima, è un racconto autobiografico in cui restano gli elementi tipici dello stile della graphic novel ma con alcune novità. La serie tv, sarà disponibile su Netflix ma anche su Sky Q e attraverso l’ app su Now Smart Stick.

Strappare lungo i bordi di Zerocalcare su Netflix: ecco, la trama

Zerocalcare percorre un viaggio in treno con Sarah e Secco, gli amici di sempre, verso qualcosa di molto difficile da fare. Tutto, dai ricordi sugli anni della scuola alle lamentazioni esistenziali nei confronti della propria incompiutezza, è narrato con la voce di Zerocalcare, che doppia tutti i personaggi, tranne l’armadillo, che ha la voce di Valerio Mastandrea.

Da lunedì 1 novembre:

Ritoccàti

Spookley la zucca quadrata: Natale con i gattini

Sotto coperta: Mediterraneo

Angry Birds (stagione 4)

Da martedì 2 novembre:

Ridley Jones: La paladina del museo

Da giovedì 4 novembre:

Caccia ai Killer

Da venerdì 5 novembre:

Big Mouth (Stagione 5)

Narcos: Messico (Stagione 3)

The Club – Parte 1

Glòria (Stagione 1)

The Unlikely Murderer

Da domenica 7 novembre:

Arcane

Da martedì 9 novembre

Swap Shop: mercatino alla radio

Da mercoledì 10 novembre:

Animal: il meraviglioso regno animale

Gentefied (Stagione 2)

Da giovedì 11 novembre:

Love Never Lies

Da lunedì 15 novembre:

Mentiras

Kuroko’s Basketball: Last Game

Da martedì 16 novembre:

StoryBots: Laugh, Learn, Sing

Da mercoledì 17 novembre:

Strappare lungo i bordi

Christmas Flow – Gli opposti si innamorano

Al Passo con i Kardashian

La regina del flow (Stagione 2)

Tiger King (Stagione 2)

Da venerdì 19 novembre:

Cowboy Bepop

Hellbound

Da martedì 23 novembre:

Masters of the Universe: Revelation Parte 2

Da mercoledì 24 novembre:

True Story

Da giovedì 25 novembre: