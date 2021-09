Netflix ha annunciato la realizzazione di una serie tv dedicata alla vita quotidiana di Georgina Rodriguez, compagna dell’ormai ex calciatore della Juventus, oggi in forza al Manchester United Cristiano Ronaldo. Il titolo della serie tv targata Netflix dovrebbe quasi sicuramente essere “Soy Georgina”. Ma vediamo di cosa si tratta e quando andrà in onda la nuova serie tv targata Netflix.

Netflix lancia “Soy Georgina”: la serie tv sulla vita della compagna di Cristiano Ronaldo

Qualche giorno fa è stata la stessa Georgina Rodriguez, compagna di Cristiano Ronaldo ad annunciare l’inizio delle riprese della serie tv di Netflix, pubblicando una foto su Instagram in cui mostra il ciak di inizio delle riprese.

Cosa mostrerà la serie tv dedicata a Georgina Rodriguez

La serie tv dal titolo “Soy Georgina” mostrerà le immagini inedite della vita quotidiana della 27enne compagna del calciatore Cristiano Ronaldo. Nelle immagini ci saranno anche Ronaldo e i loro figli. Molte delle scene sono state girante nella casa di Ronaldo. Ad essere raccontati saranno quasi certamente l’infanzia della donna, il periodo prima di conoscere Ronaldo e soprattutto la vita coniugale con il campione.

Serie tv Netflix “Soy Georgina”: quando inizia?

Al momento sulla messa in onda della serie tv dedicata a Georgina Rodriguez e alla sua vita coniugale con Cristiano Ronaldo, non è stata ancora fornita una data certa. Quello che è certo è che a giorni la data della messa in onda verrà svelata proprio attraverso i social network della piattaforma Netflix.

Chi è Georgina Rodriguez

Nata a Jaca in Spagna, il 27 gennaio 1994, Georgina Rodriguez ha vissuto molti anni a Buenos Aires, in Argentina. Da bambina sognava di fare la ballerina. Inizia la sua carriera di modella lavorando anche come commessa in un negozio del brand di moda Gucci.

Nel 2016 proprio nel negozio di Gucci incontra per la prima volta il calciatore Cristiano Ronaldo, tra di loro scocca subito la scintilla. Georgina si affeziona fin da subito ai tre figli di Cristiano Ronaldo: Cristiano Jr, nato da una precedente relazione, ed Eva e Mateo, avuti da madre surrogata. Dopo un anno di relazione, Cristiano e Georgina annunciano di aspettare una bambina, Alana Martina, nata il 12 novembre 2017.