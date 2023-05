Netflix, tutte le nuove uscite di giugno 2023 tra film e serie tv. Cosa vedremo di bello in questo giugno 2023 sulla piattaforma streaming più famosa al mondo? Molti i titoli attesi tra le serie tv, come ad esempio il gran finale di “Non ho mai” oppure per i film, il secondo capitolo di “Tyler Rake” con protagonista Chris Hemsworth. Scopriamo insieme, tutti i titoli e la data di rilascio di film e serie tv che approderanno a giugno 2023 su Netflix.

Netflix giugno 2023: data e titoli di rilascio di film e serie tv

Come ogni mese, l’appuntamento rimane fisso con la presa visione del catalogo Netflix che di mese in mese si arricchisce di nuovi titoli tra film e serie tv. E se da una parte l’arrivo della bella stagione invoglia ad uscire e stare fuori con gli amici, ci sono gli amanti della tranquillità che si rilassano a casa. Poi il tempo ancora è piuttosto instabile, per cui è anche piacevole rilassarsi sul divano di casa. Quali sono dunque le novità di Netflix per questo mese di giugno?

Tra le serie tv i titoli più attesi sono: il gran finale di “Non ho mai”, la nuova serie di Zerocalcare, “Questo mondo non mi renderà cattivo” e anche la sesta stagione di “Black Mirror”.

Le serie Netflix più attese di giugno 2023: titolo e data di rilascio

I titoli più attesi come abbiamo detto sono il finale di “Non ho Mai”, in uscita l’otto giugno 2023. La commedia racconta la vita turbolenta e irrequieta di un’adolescente americana di origini indiane che si conclude con questa ultima sesta stagione. Il suo carattere collerico la mette spesso nei guai, ma ora è tempo di crescita e pianificazione per affrontare il suo ultimo anno di scuola e gettare le basi per il suo futuro professionale e sentimentale.

Questo mondo non mi renderà cattivo in uscita il 9 giugno 2023

Grande attesa per la nuova serie tv animata di Zerocalcare, “Questo mondo non mi renderà cattivo”. Un vecchio amico torna nel quartiere dove è cresciuto dopo anni di assenza a fatica a riconoscere il mondo che ricordava.

Tutte le nuove uscite delle serie tv Netflix di giugno 2023

I tre giorni dopo la fine, Stagione 1 (1° giugno)

Manifest , Stagione 4 Parte 2 (2 giugno)

, Stagione 4 Parte 2 (2 giugno) Scoop, Stagione 1 (2 giugno)

Valeria, Stagione 3 (2 giugno)

Vortex: Crimini dal passato, Stagione 1 (2 giugno)

Barracuda Queens, Stagione 1 (5 giugno)

Non ho mai…, Stagione 4 (8 giugno)

Human Resources, Stagione 2 (9 giugno)

I segugi, Stagione 1 (9 giugno)

Questo mondo non mi renderà cattivo, Miniserie (9 giugno)

Madre de alquiler, Stagione 1 (14 giugno)

Divorziamo!, Stagione 1 (22 giugno)

Glamorous, Stagione 1 (22 giugno)

Il cane che dorme, Stagione 1 (22 giugno)

Delete, Stagione 1 (28 giugno)

Black Mirror stagione 6 (giugno)

The Witcher, Stagione 3 Parte 1 (29 giugno)

Netflix giugno 2023, i film che vedremo: titoli e data di rilascio

Una bella vita (1°giugno) – Sinossi: Quando viene notato da un produttore musicale, un giovane pescatore deve scegliere tra la vita semplice che conduce e la fama e anche l’amore.

Connessioni mancate (2 giugno) – Sinossi: una donna si innamora perdutamente di uno sconosciuto incontrato per caso e per ritrovarlo decide di usare un’applicazione. Ma è davvero quello che sta cercando?

Ricos de Amor 2 (2 giugno) – Sinossi: Paula lascia Rio de Janeiro per tornare al suo lavoro di medico volontario in Amazzonia, Teto innamorato di eli la segue e tutto precipita.

E poi ancora:

Birds of Prey e la fantastica storia di Harley Quinn – 6 giugno;

Settimane miracolose – 9 giugno;

A modo suo – 9 giugno.

Tyler Rake 2 (Extraction 2) 16 giugno – Sinossi: Dopo essere sfuggito alla morte nel primo capitolo, nel secondo l’intrepido mercenario Tyler Rake torna per scoprire cosa lo ha tenuto così fortemente attaccato alla vita Da clinicamente morto riesce a sopravvivere. Perché? Ma una nuova pericolosa missione lo attende: estrarre dalla prigione la famiglia di uno spietato gangster.

Seguono poi:

Erbacce – 21 giugno;

Numero iNumber : L’oro di Johannesburg – 23 giugno;

Tutto quello che c’è da credere – 23 giugno;

Molto nel suo stile – 23 giugno;

Attraverso la mia finestra: L’amore all’orizzonte – 23 giugno;

Corri coniglio – 28 giugno;

Nimona – 30 giugno.

Insomma la scelta è ampissima e vasta.