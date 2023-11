Il prossimo 24 novembre 2023, la piattaforma di streaming Netflix manderà in onda il docufilm dal titolo “UNICA” con protagonista Ilary Blasi. Stando a quanto si evince dal promo, la conduttrice racconterà per la prima volta il periodo legato alla sua separazione da Francesco Totti, e con molta probabilità le vicende legali legate al caso dei Rolex, e la nuova storia d’amore con Bastan. Un progetto tenuto segreto fino a qualche giorno fa, quando sono apparsi i primi promo in concomitanza con i post pubblicati sulle pagine social legate alla società di streaming. A questo punto ci è sorta più di una domanda: fino a dove si spingerà Netflix? Quale sarà la prossima storia? Cosa potrebbe fare gola all’azienda di streaming? La risposta a tutte queste domande l’abbiamo trovata in un solo nome: Barbara D’Urso.

Netflix: come sarebbe una serie tv su Barbara D’Urso

Da tempo la piattaforma Netflix ha iniziato un ciclo di racconti inediti di personaggi che hanno dato un significativo “scossone” (passateci il termine) al mondo della tv, del gossip e non solo. Per quanto riguarda il panorama televisivo e il gossip italiano, ultima in ordine cronologico, è appunto come anticipato, l’arrivo del nuovo docufilm dal titolo UNICA e che vede protagonista Ilary Blasi. La conduttrice, nel promo, annuncia un vero e proprio racconto di se stessa a 360 gradi, tra vita privata, carriera professionale, separazione e nuovo amore.

Ma quello di cui vogliamo parlare non è tanto il docufilm UNICA, che vede protagonista la Blasi, ma bensì di quello che potrebbe essere un altro racconto interessante e che potrebbe rivelarsi una vera e propria “chicca” fino al punto da stuzzicare gli autori di Netflix. Di chi stiamo parlando? Del caso televisivo che ha riempito pagine e pagine di giornali e che da mesi tiene catalizzata l’attenzione dei media e non solo: quello che per tutti è noto come “Il caso Barbara D’Urso”.

La possibile trama di una serie su Barbara D’Urso

La trama di una possibile serie o un docufilm su Barbara D’Urso potrebbe essere quella di un racconto a tutto tondo sulla vicenda che per mesi ha tenuto banco ovunque: dai giornali, alla tv, passando per i social fino ai bar di paese.

Il tutto potrebbe partire dall’annuncio di una D’Urso fuori da Mediaset dopo tanti anni di onorata carriera. Un viaggio nella memoria della conduttrice attraverso i titoli dei suoi tanti programmi: Mattino cinque, Pomeriggio cinque, Lo show dei record, Grande Fratello, La Fattoria, Live non è la D’Urso, La pupa e il secchione è molti altri.

Una storia fatta anche di numeri, come i milioni di telespettatori che per anni hanno accompagnato la D’Urso nella sua carriera negli studi di Cologno, ma anche le percentuali di share tanto decantate dalla ex padrona di casa di Pomeriggio Cinque. Un viaggio che tornerebbe poi al punto di partenza, con la fine del suo accordo con Mediaset, e un ipotetico annuncio sulla sua nuova destinazione lavorativa, che stando alle voci degli ultimi tempi c’è chi la vorrebbe come volto femminile accanto ad Amadeus in una delle serate, forse la finale, del Festival di Sanremo 2024.

Netflix cosa farà ora?

Ovviamente ci teniamo a dire che non c’è nulla di concreto in merito a una possibile serie tv o docufilm su Barbara D’Urso, e che la nostra è solo una possibile idea nata dopo la scelta di Netflix di raccontare il caso legato alla separazione di Ilary Blasi da Francesco Totti, e sul possibile clamore che una serie sull’ex conduttrice di Pomeriggio 5 potrebbe scatenare.