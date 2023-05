Dopo i tanti annunci, ora è arrivata la conferma definitiva: Netflix scrive una lettera ai propri abbonati in merito alla stretta sulla condivisione delle password degli account. La piattaforma di streaming sta mandando una mail agli abbonati italiani e non solo per spiegare tutte le novità.

Netflix, blocca condivisione password: quanto costa la condivisione dell’account

Nella lettera di Netflix si specifica che: “L’account Netflix è destinato a un unico nucleo domestico, ovvero a te e a chi vive con te”. La piattaforma si può vedere anche in mobilità e non necessariamente stando in casa. Quindi l’utente può continuare a usare il proprio account in mobilità, quando è in vacanza, anche nelle tv degli hotel. Probabilmente Netflix bloccherà gli accessi a quei dispositivi che non rientrano tra quelli elencati come appartenenti allo stesso nucleo domestico.

Quanto costa aggiungere account

Netflix invita l’abbonato principale a controllare i dispositivi che sono connessi con i propri dati e togliere l’accesso a chi non dovrebbe averlo. Per aiutare il passaggio a nuovi abbonamenti, Netflix consente agli utenti di trasferire il proprio profilo attivato su un abbonamento condiviso. In alternativa si può acquistare un accesso extra, fuori dal nucleo domestico a 4.99 € al mese da aggiungere all’abbonamento principale. Questa opzione è attivabile soltanto se l’abbonamento è acquistato direttamente sulla piattaforma e non attraverso terze parti (come può essere Sky o Apple Tv o Google), soltanto gli abbonati con Piano Standard o Premium possono aggiungere un utente extra. Negli Stati Uniti questo account aggiuntivo costa 7.99$.

I piani di abbonamento di Netflix

I piani di abbonamento Netflix sono diversi: