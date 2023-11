Pierpaolo Spollon entra ufficialmente nel cast di ‘Odio il Natale 2‘. La seconda stagione della miniserie distribuita su Netflix è pronta a regalarci nuove avventure tutte ambientate durante le feste natalizie. Scopriamo insieme gli attori che ne fanno parte, la trama e la data di uscita.

Odio il Natale 2, trama e quando su Netflix

‘Odio il Natale‘ è l’adattamento di una serie norvegese ‘Natale con uno sconosciuto‘ che ha registrato ottimi numeri in termini di visualizzazioni. Distribuita su Netflix a dicembre dello scorso, la miniserie italiana è ambienta a Chioggia e segue le vicende della sua protagonista Gianna, interpretata da Pilar Fogliati. Nella prima stagione (sei episodi da 30 minuti) abbiamo visto Gianna, una 30enne infermiera, cercare un uomo da portare come fidanzato alle feste natalizie. Alla vigilia di Natale, qualcuno bussa alla sua porta e nella seconda stagione scopriamo di chi si tratta.

Gianna ora è fidanzata ma qualcosa andrà storto e la giovane si lascerà prima della Vigilia di Natale. Dovrà fare di tutto quindi per riconquistare il suo ex e portarlo con sé alla cena organizzata con la sua famiglia ma si sa, gli imprevisti sono dietro l’angolo. Ed entrerà in scena un bizzarro nuovo vicino di casa con una figlia adolescente. ‘Odio il Natale 2‘ come reso noto dalle pagine social di Netflix, verrà distribuita sulla piattaforma di streaming a partite dal 7 dicembre 2023 in tutti i paesi. La seconda stagione è prodotta da Luca Bernabei e Matilde Bernabei ed è diretta da Laura Chiossone.

Il cast della miniserie

Pilar Fogliati (Gianna), in ‘Odio il Natale 2’ sarà affiancata dall’amica Beatrice Arnera (che interpreta Titti) e dalla sorella Fiorenza Pieri (Margherita). Nel cast ci sono, dalla prima stagione, Glen Blackhall (Umberto), Nicolas Maupas (Davide), Massimo Rigo (Pietro), Sabrina Paravicini (Marta), Simonetta Solder (la Caposala). New entry Pierpaolo Spollon (Filippo), Chiara Bono (Monica), Matteo Martari (Alessandro), Jenny De Nucci (Stella) e Fortunato Cerlino (Elio).