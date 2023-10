Nuova rivoluzione in casa Netflix. Per i nuovi abbonati e per gli utenti che rinnoveranno il proprio abbonamento in Italia non sarà più possibile scegliere il piano “Base”, quello in cui è prevista la visione dei contenuti presenti sulla nota piattaforma in alta definizione ma da un solo dispositivo alla volta.

Netflix, addio al piano base senza pubblicità: i costi

Come si evince dal listino prezzi aggiornato di Netflix, sono rimaste solo tre le soluzioni: “Standard con pubblicità”, “Standard” e “Premium”. Secondo Reuters, a inizio ottobre Netflix ha iniziato a prendere in considerazione la possibilità di aumentare il costo degli abbonamenti che non prevedono la pubblicità.

Piano e costi “Standard con pubblicità” – al costo di 5,49

La prima opzione (Standard con pubblicità) con il prezzo di 5,49 euro al mese e prevede l’inserimento di inserzioni pubblicitarie prima e anche durante la visione dei film e delle amate serie tv. Eccetto i film nuovi prodotti da Netflix, dove la pubblicità sarà presente solo all’inizio, e i profili Bambini e la sezione Netflix Games, in cui non c’è pubblicità.

Offerta “Standard” – al costo di 12,99

La seconda possibilità (Standard) al prezzo di 12,99 euro al mese e offre la visione di film e serie tv senza pubblicità in full HD, anche nello stesso momento su due dispositivi. È possibile effettuare il download su altrettanti dispositivi supportati alla volta e con soli 4,99 euro in più al mese si potrà aggiungere un altro utente extra che non rientra nel nucleo.

Piano Netflix versione “Premium” – al costo di 17,99

La terza e ultima opzione quella più completa, (Premium) al costo di 17,99 euro al mese, consente di vedere film e serie tv senza limiti e senza pubblicità in ultra HD anche su 4 dispositivi contemporaneamente. È inoltre possibile effettuare il download su ben 6 dispositivi, aggiungere fino a 2 utenti in più e utilizzare l’audio spaziale di Netflix.