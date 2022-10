Netflix è pronta a lanciare da Novembre il nuovo “abbonamento scontato” con la pubblicità. La società statunitense ha deciso di inserire nel suo pacchetto abbonamenti una nuova tipologia dal costo sicuramente più contenuto. Ecco cosa cambia, prezzi e tutte le novità.

Netflix lancia l’abbonamento scontato: prezzi e cosa cambia

Un nuovo abbonamento dal costo contenuto è in arrivo su Netflix. Il colosso streaming è pronto a lanciare dal 3 Novembre l’abbonamento scontato che costerà soli 5,49 euro. L’obiettivo della società americana fondata da Reed Hastings e Marc Randolph il 29 agosto 1997 a Scotts Valley, in California è quello di attirare nuovi clienti abbonati dopo il calo di iscritti degli ultimi anni.

Basti pensare che solo tra gennaio e marzo la società ha registrato una perdita di 200 mila abbonati con un conseguente calo anche nei titoli in Borsa e circa 150 licenziamenti per tagliare i costi. Il peggio però è arrivato tra aprile e giugno con una perdita di circa 1 milioni di clienti spingendo così la società a concretizzare un nuovo piano abbonamento dal costo inferiore.

In Italia il costo di Netflix “Base con pubblicità” sarà di 5,49 euro al mese che si aggiunge ai piani Base, Standard e Premium (senza pubblicità). L’abbonamento è reso possibile dalla presenza della pubblicità durante la visione di film e serie tv. Le pubblicità dureranno circa 4-5 minuti all’ora.

Attenzione però il piano base con pubblicità non sarà uguale a quello base, visto che il colosso ha comunicato la presenza di “numero limitato di film e contenuti televisivi non disponibili”. Come mai? Il motivo è legato alla licenza dei diritti dei film che la società aveva acquistato senza alcuna interruzione.

Netflix, le novità del piano base da 5,49 euro al mese

Il nuovo “piano base Netflix con pubblicità” dal costo di 5,49 euro oltre alla presenza della pubblicità e di un “numero limitato di film e contenuti televisivi non disponibili” consentirà di vedere film, serie televisive e altri contenuti d’intrattenimento solo su di un dispositivo.

Non solo, i clienti abbonati non potranno fare il download locale dei contenuti. L’unica novità riguarda la visione che sarà a HD a 720p. Il nuovo piano abbonamento base con pubblicità sarà disponibile in Australia, Brasile, Canada, Corea, Francia, Germania, Giappone, Italia, Messico, Regno Unito, Spagna e Stati Uniti.