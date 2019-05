Massimo Bernardini torna alla guida della nuova stagione di “Nessun dorma“, il programma di Rai Cultura trasmesso in prima serata su Rai5. Ecco gli ospiti e le anticipazioni della prima puntata di lunedì 20 maggio 2019.

Nessun Dorma 2019 di Massimo Bernardini su Rai5

Al via da lunedì 20 maggio 2019 alle ore 21.15 su Rai5 la nuovissima edizione di “Nessun Dorma“, il programma musicale Rai Cultura presentato da Massimo Bernardini. Ospiti della prima puntata due indiscussi protagonisti del panorama musicale artistico internazionale. Si tratta di Ted Neeley, il leggendario Jesus Christ Superstar, e il regista Massimo Romeo Piparo, uno dei primi a portare in Italia i grandi musical internazionali e tra i fondatori della via italiana al musical.

Massimo Bernardini in compagnia di Ted Neeley e Massimo Romeo Piparo è pronto a condividere con i telespettatori un viaggio alla scoperta dei musical che tanto successo hanno avuto e continuano ad avere in Italia e nel resto del mondo. Si tratta di veri e propri show che hanno conquistato critica e pubblico: da “Hair” a “Rugantino”, da “Mamma Mia” a “La La Land”, sono solo alcuni dei titoli più amati al mondo.

Non solo, durante la prima puntata Massimo Bernardini con i suoi ospiti si domanda: “c’è Puccini all’origine del musical? O l’operetta?”. Non solo, quanto il jazz ha contributo al musical? A questo e tanto altro cercheranno di trovare una riposta Neeley e Piparo, in un dialogo con il pubblico e alcuni giovani musicisti.

Durante la puntata ci saranno anche due esibizioni: la prima è della giovane soprano Ekaterina Shelehova in un’aria dalla Bohème mentre la seconda del quartetto emergente Night Dreamers in una versione jazz di “Aggiungi un posto a tavola” di Trovajoli.

Massimo Bernardini: “Nessun Dorma mi assomiglia”

Non solo conduttore, ma anche ideatore ed autore del format, Massimo Bernardini all’ANSA ha dichiarato:

Questo programma mi assomiglia, anche io come formazione e come amori musicali sono trasversale. Ho pensato a un format che fosse un luogo in cui la musica si incrocia.

Nessun Dorma, arrivato quest’anno alla terza edizione, è un programma dove musicisti, artisti e pubblico si ritrovano a condividere esperienze, dubbi e domande con un solo obiettivo: trovare qualcosa che unisca la musica. Non mancheranno durante le dodici puntata, previste dal 20 maggio al 26 giugno, esibizioni live di alcuni artisti e filmati provenienti dalla teche Rai.

Nessun Dorma è una Produzione del Centro di Produzione Tv Rai di Milano e a cura del Nucleo milanese di Rai Cultura.