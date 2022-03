In arrivo su Rai1 la terza stagione di “Nero a Metà”, fiction con Claudio Amendola molto apprezzata dal pubblico. “Nero a Metà 3” dunque approda nella prima serata dell’ammiraglia Rai al lunedì sera, dopo la chiusura di un’altra fiction di successo con Stefano Accorsi, “Vostro Onore”. Vediamo nel dettaglio, la trama, il cast e la messa in onda.

“Nero a metà 3” con Claudio Amendola: ecco quando in tv

Nero a Metà riprende con la terza stagione da lunedì 4 aprile 2022, dopo la chiusura di “Vostro Onore” che saluterà il pubblico lunedì 28 marzo 2022. In verità, dopo “Vostro Onore” era astata annunciata un’altra fiction, “Sopravvissuti” con Lino Guanciale, ma pare che questa produzione sia stata rimandata in data da destinarsi.

“Nero a Metà 3”: quanti episodi e chi l’ha diretta?

Gli episodi della terza stagione di Nero a Metà sono 12, per un totale di sei prime serate. Sei episodi sono stati diretti da Claudio Amendola che è anche l’attore protagonista. La regia degli altri episodi invece è stata affidata a Enrico Rosati. La fiction è una produzione Rai/Cattleya ed è stata creata da Giampaolo Simi e Vittorino Testi. Mentre per la sceneggiatura troviamo i nomi di Donatella Diamanti (head writer) e Roberto Jannone tra gli altri.

La trama di Nero a Metà 3: di cosa parla?

La terza stagione di Nero a Metà riparte dalla fine della seconda che si è conclusa con l’arrivo di Clara, ex moglie di Carlo Guerrieri. La mamma che Alba non ha mai avuto insomma. La donna per molti anni si era nascosta in Svizzera facendo perdere le sue tracce. Torna per costituirsi, essendosi macchiata in passato di alcuni reati. A Clara vengono concessi i domiciliari, ma uscendo da Rebibbia non si hanno più notizie di lei. Sembra svanita nel nulla. Carlo pensa sia fuggita nuovamente, mentre Alba pensa che sia stata rapita.

Carlo Guerrieri deve farsi carico del commissariato Monti di cui ormai è a capo. Il poliziotto lavora con il suo collega Malik Soprani, con il quale è riuscito finalmente a instaurare un rapporto di fiducia. Mentre continuano le ricerche di Clara con l’aiuto di tutti: l’informatrice Ottavia, con la Narcotici guidata da Giulia Trevi, che pare far vacillare Carlo. È una donna disinibita che sarà in grado di far perdere la testa al Commissario.

Nel frattempo, Cinzia Repola, colonna dell’investigativa, è nuovamente in dolce attesa. Il marito, Marco Cantabella le dà una mano con la piccola Emma, e nel frattempo studia per il concorso di ispettore. Inoltre, contribuisce alla ricerca di Clara, nell’insolito ruolo di infiltrato. Malik, invece, convive con Monica e ha chiesto l’affido del piccolo Alex. Ma in segreto è sempre innamorato di Alba, che ha finalmente capito di amarlo, ma per non compromettere la sua felicità è disposta a lasciarlo andare. Insomma i colpi di scena e le dinamiche di Nero a Metà 3 non tanti e molteplici.

Il cast di Nero a Metà 3

Claudio Amendola è Carlo Guerrieri,

è Carlo Guerrieri, Miguel Gobbo Diaz è Malik Soprani,

è Malik Soprani, Claudia Vismara è Monica Porta,

è Monica Porta, Rosa Diletta Rossi è Alba Guerrieri,

è Alba Guerrieri, Alessandro Sperduti è Marco Cantabella,

è Marco Cantabella, Margherita Vicario è Cinzia Repola,

è Cinzia Repola, Alessia Barela è Cristina Regelli,

è Cristina Regelli, Angela Finocchiaro è Giovanna Di Castro.

Chi sono le new entry di questa terza stagione?

Giorgia Salari è Giulia Trevi, colei che farà perdere la testa a Carlo: separata senza figli è il capo della narcotici, bella e disinibita prende la vita con filosofia, senza tanti patemi d’animo;

è Giulia Trevi, colei che farà perdere la testa a Carlo: separata senza figli è il capo della narcotici, bella e disinibita prende la vita con filosofia, senza tanti patemi d’animo; Eduardo Valdarnini è Spartaco Mattei, una testa calda, poliziotto da 10 anni, è un agente scelto che ha avuto diversi provvedimenti disciplinari,

è Spartaco Mattei, una testa calda, poliziotto da 10 anni, è un agente scelto che ha avuto diversi provvedimenti disciplinari, Adriano Pantaleo è Ciro Santillo, napoletano simpatico e impiccione, un agente semplice;

è Ciro Santillo, napoletano simpatico e impiccione, un agente semplice; Gianluca Gobbi è Lorenzo Bragadin, ex campione di rugby, esperto informatico

è Lorenzo Bragadin, ex campione di rugby, esperto informatico Luca Cesa è Federico Viessi, è un educatore del carcere di Rebbibia

è Federico Viessi, è un educatore del carcere di Rebbibia Caterina Guzzanti è Elisa Cori, una donna dolce e con la testa sempre tra le nuvole, ma molto abile nel suo lavoro. È di Brescia e si trasferisce a Roma per amore, è infatti l’ex compagna di Lorenzo Bragadin. Farà di tutto per riconquistarlo.

Appuntamento dunque con Nero a Metà 3 da lunedì 4 aprile in prima serata su Rai1.