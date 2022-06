Nek cantautore di brani indimenticabili come “Laura Non c’è” “Almeno Stavolta” o “Fatti Avanti Amore” è al suo debutto come conduttore di uno show in prima serata su Rai2. Scopriamo qualche dettaglio in più sullo show: la data di messa in onda e di cosa si tratta.

Nek conduce uno show di prima serata: ecco quando in tv

“Dalla strada al palco”: questo è il titolo del programma nato da un’idea di Carlo Conti che andrà in onda dal 28 giugno il martedì su Rai2 per quattro settimane. Nek non è alla sua prima esperienza alla conduzione, dopo gli speciali dei Music Awards condotti negli ultimi due anni, ma è la prima volta che deve misurarsi con una prima serata. Una bella responsabilità, ma il cantautore non sembra affatto intimorito dalla nuova esperienza. Nek raggiunto da Sorrisi fa sapere:

«E’ il mio debutto in prima serata: sento la responsabilità, ma sono felice perché amo gli stimoli nuovi. Intrattenere senza cantare è una sfida che mi farà crescere».

Nek inoltre parla di come sarà strutturato lo show:

«Non è un talent show» spiega il cantante «ma un programma incentrato sul racconto delle storie di artisti talentuosi, eclettici e originali che hanno scelto di suonare per strada. Io stesso ho cominciato la mia carriera nelle sagre di paese, nelle piazze e lì, dove lo spettacolo è gratuito, il pubblico è più “tosto”, perché devi conquistarlo».

Nek sarà accompagnato da un ospite diverso in ogni puntata, offrendo ai musicisti di strada l’occasione di potersi raccontare e farsi conoscere anche da un pubblico più vasto, come quello televisivo.

“Dalla Strada al Palco” su Rai 2 dal 28 giugno in prima serata con Nek

Il programma nasce da un’idea di Carlo Conti che torna a proporre un nuovo programma in tv dopo il semi flop di The Band (con una media di poco più di 2 milioni di ascoltatori).

Come abbiamo già detto non è un talent, ma racconta la storia di artisti che hanno iniziato a suonare e farsi conoscere in strada per poi arrivare sui palchi più o meno prestigiosi della musica. Sono i cosiddetti, Buskers, che dalla strada arrivano al grande pubblico: gli artisti saranno in gara tra loro e solo un vincitore si aggiudicherà il montepremi.

Insomma un po’ come è successo ai Maneskin, che sono partiti dalla strada per la precisione da via del Corso a Roma per arrivare al Festival di Sanremo prima, che hanno vinto, e all’ Eurovision dopo, vincendo anche questa manifestazione. Ora sono richiestissimi in tutto il mondo e tutte le date dei loro concerti sono già sold out.

Come funziona il programma?

Come abbiamo già accennato ci sarà una gara tra gli artisti e solo uno sarà eletto vincitore. Per quanto riguarda la giuria, non ci saranno personaggi vip a giudicare le performance degli artisti, ma è solo il pubblico a scegliere il vincitore.

Appuntamento quindi con “Dalla strada al Palco”, dal prossimo martedì 28 giugno in prima serata su Rai2 con al timone Nek.