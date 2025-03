Carlo Conti si prepara per un ritorno in grande stile sulle reti tv e streaming Rai, con Ne vedremo delle belle, il nuovo format dedicato alle grandi celebrità del calibro di Pamela Prati e altre stelle del firmamento del Pop made in Italy.

Carlo Conti conduce “Ne vedremo delle belle” su Rai 1

Prosegue l’intrattenimento in grande stile offerto per la prima serata, sulle reti tv e streaming Rai, con il nuovo show condotto da Carlo Conti: “Ne vedremo delle belle”. Il format partirà in data sabato 22 marzo 2025, in chiaro tv su Rai 1 e in streaming sul portale di Raiplay.

Reduce dal grande successo della gara della Canzone italiana condotta al servizio del Festival di Sanremo 2025, Carlo Conti prepara i nastri di partenza per il nuovo show evento dedicato alle celebrità dell’intrattenimento, che tornano protagoniste nel piccolo schermo . Si tratta di icone che il conduttore anticipa come in risposta ai rumor sui volti del programma in arrivo tra le news da lui lanciate via Instagram, per iscritto.

Le novità del nuovo varietà

Il nuovo programma vedrà al centro una sfida con le soubrette che abbiano calcato in passato i palcoscenici della televisione italiana ed esercitato una grande influenza nello showbiz, negli ultimi decenni. Il varietà riporterà al centro dell’attenzione dieci soubrette veterane dello spettacolo come una sorta di Moulin Rouge all’italiana, mettendole in competizione tra loro, al cospetto di una giuria di qualità.

Due dei tre giurati anticipati sono Mara Venier e Christian De Sica. Mentre il cast delle concorrenti è formato dalle showgirl che Conti a quanto pare menziona testualmente nella sua condivisione social in un post, su Instagram:

Valeria Marini

Pamela Prati

Adriana Volpe

Angela Melill

Matilde Brandi

Patrizia Pellegrino

Carmen Russo

Carmen Di Pietro

Lorenza Mario

Laura Freddi

Il varietà show, in partenza sulle reti Rai, si preannuncia inoltre come il diretto competitor di casa Rai, nella sfida di ascolti TV e streaming , rispetto ad Amici di Maria De Filippi, talent show rappresentativo e record in audience di Mediaset.