La Nazionale Italiana di Roberto Mancini è pronta a tornare in campo con due nuovi imperdibili appuntamenti di Nations League. Si tratta di Inghilterra-Italia e Germania-Italia. Ecco la data di messa in onda in tv, la classifica e le prossime partite degli Azzurri.

Italia in Nations League: quando in onda Inghilterra-Italia

Sabato 11 giugno 2022 dalle ore 20.30 in diretta su Raiuno appuntamento con il match Inghilterra-Italia di Nations League. La competizione calcistica continentale per squadre nazionali, riservata alle federazioni affiliate alla UEFA e disputata con cadenza biennale, ha visto l’Italia di Roberto Mancini sfidare prima la Germania e poi Ungheria. Il terzo appuntamento della manifestazione nata nel 2018 da un’idea dell’ex presidente dell’Ue- fa Michel Platini, vede gli Azzurri in campo contro l’Inghilterra a Wolverhampton.

Italia in Nations League: quando in onda Germania-Italia

Il quarto appuntamento degli azzurri di Roberto Mancini in Nations League 2022 Germania-Italia è previsto martedì 14 giugno dalle ore 20.30 sempre in diretta su Rai1. Si tratta della sfida di ritorno per la Nazionale di Calcio Italiana che tornano in campo, a dieci giorni esatti dalla partita di andata, contro la Germania di Hans-Dieter Flick.

Il match si giocherà sul campo dello stadio Borussia Park di Mönchengladbach. Prosegue la corsa della squadra di Roberto Mancini che dopo le prime due partite ha conquistato 4 punti e guida la classifica generale del girone.

Nations League 2022, l’Italia di Roberto Mancini: la classifica e prossime partite

Dopo la vittoria dell’Italia di Roberto Mancini sull’Ungheria per 2-1 grazie al gol di Barella e Pellegrini nei primi ’90 minuti, gli azzurri guidano la classifica generale del girone dopo le prime due partite. Nelle prossime partite gli Azzurri si scontreranno prima con l’Inghilterra e poi con la Germania.

Ecco la classifica del girone dell’Italia dopo le prime partite:

Italia 4 Ungheria 3 Germania 2 Inghilterra 1

A seguire le prossime sfide degli Azzurri di Roberto Mancini in Nations League: