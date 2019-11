Natalia Titova parla in tv della malattia e spiega perché ha lasciato Ballando con le stelle. Tornata di recente ad esibirsi ad Amici Celebrities, la ballerina di 45 anni ha raccontato del suo problema di salute nel programma pomeridiano di Rai 1 condotto da Caterina Balivo.

Natalia Titova parla della malattia a Vieni da me

Ospite di Vieni da me, nella puntata di mercoledì 6 novembre 2019, Natalia Titova ha motivato così l’addio alla trasmissione della Rai presentata da Milly Carlucci. Queste le parole pronunciate sul piccolo schermo dall’ex ballerina di Ballando con le stelle:

“Sono nata con un problema al ginocchio, una osteomielite (…). Da piccola ho rischiato di perdere la gamba (…). Questo problema al ginocchio non può sparire, può solo peggiorare. Per questo motivo ho smesso di ballare prima del previsto: sentivo che meglio di così non potevo fare, e che da quel momento in poi sarebbe solo stato peggio. E’ come decidere di andare via un’ora prima piuttosto che dieci minuti dopo“.

Commentando l’addio allo show in onda nel sabato sera di Rai1, l’amata danzatrice tv ha anche riferito di aver provato dispiacere per questa scelta dovuta alla malattia, scelta in qualche modo ritenuta comunque giusta per la sua carriera:

“Mi è dispiaciuto, ma non volevo peggiorare davanti al pubblico italiano che mi guardava. Volevo finire quando stavo ancora al top e credo che tutti gli sportivi la pensino così. Sapevo che più di quello non avrei potuto dare. La decisione è stata veramente dura, ma ero consapevole che sarebbe stato meglio smettere in quel momento“.

Il ritorno di Natalia Titova in tv ad Amici Celebrities

Un’intervista, quella rilasciata oggi da Natalia Titova durante “La cassettiera” di Vieni da me, che segue al ritorno in tv ad Amici Celebrities, dove è stata ospite di recente per un nuovo ballo in prima serata.

In quel caso, la popolare ballerina, nella vita privata unita in matrimonio col marito Massimiliano Rosolino, ha intrattenuto il pubblico con un sensuale tango. A danzare con lei Massimiliano Varrese, “vip” concorrente nel programma di Canale 5.