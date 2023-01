Congratulazioni a Natalia Paragoni e Andrea Zelletta, i due volti noti del piccolo schermo aspettano il loro primo figlio. Ad annunciarlo sono stati i diretti interessati attraverso un post pubblicato sui rispettivi profili social. Ecco come hanno annunciato la gravidanza Andrea e Natalia.

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta aspettano il primo figlio: l’annuncio

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta aspettano il primo figlio. Sui loro profili Instagram hanno pubblicato una serie di scatti fotografici in bianco e nero accompagnati dal commento che annuncia la lieta notizia: Natalia Paragoni è incinta.

Nel commento che accompagna la foto i due futuri genitori scrivono:

“Non è stato facile nascondervi tutto quello che abbiamo passato in questi due mesi ma siamo felici di annunciarvi che è iniziato un nuovo viaggio, il più bello. Presto in 5, non vediamo l’ora di condividere con voi tutte le emozioni di questa folle avventura”.

La storia d’amore tra Natalia Paragoni e Andrea Zelletta

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta si sono conosciuti e innamorati all’interno della trasmissione di Maria de Filippi “Uomini e donne”. Andrea in quel periodo ricopriva le vesti di tronista di “Uomini e Donne” mentre Natalia era corteggiatrice del compagno di trono del ragazzo, Ivan Gonzalez. In seguito però Natalia decise di passare a corteggiare proprio Andrea che quando arrivò il momento della scelta, Andrea scelse come sua compagna proprio Natalia. I due ragazzi da allora sono più uniti che mai e sono pronti ad

allargare la famiglia!

Da Uomini e Donne al Grande Fratello Vip

Andrea Zelletta è stato anche protagonista di una delle più seguite edizioni del Grande Fratello Vip. Quella vinta da Tommaso Zorzi. Anche in quella occasione, abbiamo potuto vivere momenti ricchi di emozioni che riguardavano proprio la stira d’amore tra Andrea Zelleta e la sua amata Natalia Paragoni.

Noi di SuperGuidaTv non possiamo fare altro che congratularci con Andrea Zelletta e Natalia Paragoni per la lieta notizia della gravidanza, augurando il meglio a questi due ragazzi e al futuro nascituro. Non ci resta che attendere ora conoscere il sesso del futuro figlio della coppia.