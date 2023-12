A pochi giorni dal Natale, Tale e Quale Show diventa “Natale e Quale Show 2023” con un appuntamento speciale dedicato a Telethon. Ecco tutte le anticipazioni, i protagonisti e cantanti che si esibiranno dinanzi alla giuria.

Tale e Quale Show stasera su Rai1: lo speciale “Natale e Quale Show 2023”

Domenica 17 dicembre 2023 dalle ore 20.35 appuntamento su Rai 1 con “Natale e Quale“, la puntata speciale di “Tale e Quale Show” dedicata a Telethon, la Fondazione per la ricerca biomedica verso la cura delle malattie genetiche rare. Come sempre la conduzione e la direzione artistica sono affidate a Carlo Conti. Una speciale puntata natalizia con cui si chiuderanno gli appuntamenti “charity” che la RAI ha predisposto per la settimana Telethon 2023. Dodici gli ospiti protagonisti della puntata che proporranno ciascuno un celebre personaggio, italiano o internazionale.

Natale e Quale Show 2023, i concorrenti protagonisti

Sul palcoscenico si alterneranno i protagonisti delle ultime edizioni del varietà campione d’ascolti di Rai1. Ecco i nomi dei concorrenti che si contenderanno la vittoria finale:

Ilaria Mongiovì

Jessica Morlacchi

Jasmine Rotolo

Lidia Schillaci

Antonino

Paolo Conticini

Massimo Di Cataldo

(vincitore dell’edizione di “Tale e Quale Show” dello scorso novembre), Alessandro Greco

Lorenzo Licitra

Agostino Penna

Valerio Scanu.

Confermata anche la presenza di Gabriele Cirilli. Tutti i concorrenti – protagonisti canteranno dal vivo, sulle basi e sugli arrangiamenti realizzati dal maestro Pinuccio Pirazzoli. Naturalmente presente anche la giuria che per l’occasione sarà in versione natalizia: Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio.

Il meccanismo della serata è uguale al classico Tale e Quale Show. Al termine di ogni esibizione i concorrenti saranno votati dalla giuria e poi ogni singolo protagonista potrà esprimere le proprie preferenze. Presente anche il voto social: le tre esibizioni più ‘acclamate’ da casa porteranno ai tre interpreti rispettivamente 5, 3 e 1 punto. Oltre al vincitore di puntata è stato deciso uno speciale riconoscimento per il protagonista che, nel corso della su esibizione, avrà raccolto la cifra più alta in donazioni: 5 punti che saranno utili alla sua classifica ma, soprattutto, saranno preziosi per la ricerca Telethon.

L’appuntamento con Natale e Quale è per domenica 17 dicembre 2023 in prima serata su Rai1.