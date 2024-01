Sembra proprio che il Natale 2023 che ci siamo da poco lasciati alle spalle non debba finire mai, almeno in televisione. Anche se i film a tema sono quasi sempre l’uno la fotocopia dell’altro per quanto riguarda la trama, sembra che il genere piaccia molto agli spettatori e che per questo il piccolo schermo non abbia alcuna intenzione di “mollare la presa”.

Nella prima serata di Martedì 23 Gennaio su Tv8 va in onda Natale alle Highlands, una commedia sentimentale graziosa e delicata la cui visione è adatta a tutta la famiglia. Le principali curiosità sulla pellicola le trovate di seguito.

Natale alle Highlands: la trama in breve e il cast

La giovane Blair è impiegata in un’azienda di profumi di New York. Un giorno il suo capo le dà l’incarico di recarsi in Scozia, nella regione delle Highlands, per acquisire i diritti di una nuova fragranza. In tale occasione la donna conosce il simpatico ed affascinante Alistair, con il quale si instaura fin da subito un feeling speciale…

Il cast principale è composto da Brooke Burfitt, Dan Jeannotte, Geraldine Somerville, Nicholas Farrell, Caprice Bourret e Gloria Huwiler.

Le curiosità principali sul film

Natale alle Highlands è una commedia sentimentale diretta da Ryan Dewar nel 2019. Queste sono le curiosità più interessanti che la riguardano: