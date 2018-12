Natale 2018: la programmazione tv dei cartoni animati e film Disney

Natale 2018: torna, come ogni anno, la programmazione Disney delle feste! Ancora una volta, la tv ci proporrà i classici e intramontabili film d’animazione che portano instancabilmente grandi e piccini in un mondo fatto di colori e magia, avventura e sentimento. Ecco i cartoni e i film confermati finora dalla Rai (per ulteriori variazioni vi terremo aggiornati!).

Programmazione tv Natale 2018: tutti i film Disney

Appassionati di film Disney? Il periodo natalizio è sicuramente l’occasione giusta per farsene una bella scorpacciata! Dal cartone al live action, per i più grandi un pò nostalgici o per i più piccoli alla loro prima scoperta, ce n’è per tutti i gusti! Di seguito, troverete i capolavori Disney trasmessi sulla Rai a partire da venerdì 21 dicembre.

Si inizia con un emozionante film dove la protagonista è una fata cattiva in carne ed ossa con le sembianze di Angelina Jolie: ovviamente sto parlando di Maleficent (2014), splendido spin-off in live action del classico Disney La Bella Addormentata nel bosco, del 1959. L’originale “favola” racconta la storia dal punto di vista di Malefica, spiegando il motivo della sua cattiveria.

MALEFICENT andrà in onda VENERDI’ 21 DICEMBRE nella prima serata di RAI 2, alle ore 21.20.

A seguire, SABATO 22 DICEMBRE, alle 21.10 sempre su RAI 2, l’avventuroso RAPUNZEL – L’INTRECCIO DELLA TORRE, film d’animazione del 2010 ispirato alla fiaba tedesca dei Fratelli Grimm Raperonzolo. La quasi diciottenne Rapunzel è una principessa ma non sa di esserlo: rapita e rinchiusa in un’altissima torre dalla malvagia Gothel per via dei suoi capelli magici che hanno il potere di mantenere giovani, Rapunzel decide di evadere grazie all’aiuto del ladro Eugene.

Gli intramontabili classici Disney nella tv di Natale

I giorni di Natale, Santo Stefano e 27 dicembre, Rai 1 proporrà 3 dei più classici fra i classici! Andranno infatti in onda, in prima serata, i film d’animazione Disney Biancaneve e i sette nani (che l’anno scorso ha compiuto ben 80 anni!), Cenerentola (1950) e La Bella Addormentata nel bosco (1959), così come segue:

MARTEDI’ 25 DICEMBRE : BIANCANEVE E I SETTE NANI – ORE 21.25, RAI 1

MERCOLEDI’ 26 DICEMBRE : CENERENTOLA – ORE 21.25, RAI 1

GIOVEDI’ 27 DICEMBRE: LA BELLA ADDORMENTATA NEL BOSCO – ORE 21.25, RAI 1

Confermata anche la tata più famosa e amata del mondo per la serata che anticipa la Befana! MARY POPPINS (di cui a breve uscirà il sequel al cinema) tornerà sui nostri schermi SABATO 5 GENNAIO alle 21.15, sul primo canale Rai.

Questi sono solo alcuni dei tantissimi film che avremo il piacere di (ri)vedere nel clima gioioso e festoso del Natale. Molti altri aspettano conferma, tra cui il romantico Cenerentola (remake in live action), l’immancabile Frozen – Il regno di ghiaccio, il tenerissimo Alla ricerca di Nemo, il commovente Big Hero 6 e la commedia fantastica metà cartone metà live action Come d’incanto, con protagonista l’ex dottor Stranamore di Grey’ Anatomy (P. Dempsey).

Non mancheranno inoltre i “vecchi” cartoni animati Disney, distribuiti in diversi orari della mattinata di Rai 3.

Su Rai Yoyo le feste di Natale cominciano il 16 dicembre!

E infine, in attesa di ulteriori notizie sui tanti altri film che andranno in onda durante queste feste, vi segnalo un imperdibile appuntamento per i più piccini.

Dal 16 dicembre, ogni giorno alle 18.15, Rai Yoyo (canale 43 del DTT) dedicherà la programmazione dei cartoni animati alla magia del Natale:

Il Natale è sempre più vicino…noi di Rai Yoyo siamo pronti! A partire dal 16 dicembre la magia delle Feste vi aspetta con tanti appuntamenti: tutti i giorni alle 18.15!🎄🎅🎄#RaiYoyo #Natale2018 pic.twitter.com/xxlGauPoog — Rai_Yoyo (@Rai_Yoyo) December 7, 2018

Tutti pronti a immergervi nel mondo fatato della tv delle feste? Io non vedo l’ora! 😉